Объектив Nikkor Z MC 105mm f/2.8 VR S оценен в $1000

Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых макрообъективов моделью Nikkor Z MC 50mm f/2.8, которая появится в продаже в конце июня по цене в 1000 долларов. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 105 мм, системой автофокуса из нескольких шаговых приводов, стабилизатором изображения с компенсацией в 4,5 ступени экспозиции, защитой от пыли и брызг, 9-лепестковой диафрагмой от f/2,8 до f/22, углом поля зрения 23°10', конструкцией из 16 элементов в 10 группах, в том числе одним асферическим и тремя ED-элементами, минимальной дистанцией для фокусировки 29 см, максимальным увеличением 1х, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 85 мм, длиной 140 мм и массой 630 граммов.

Характеристики realme 8 слили в сеть...
Realme недавно подтвердила, что будет использовать 108-мегапиксельную камеру Samsung HM2 в грядущего флаг...
Беззеркальная камера Sony A7IV засветила...
Еще не представленная официально беззеркальная полнокадровая камера Sony A7IV засветилась на сайте одного...
Смартфон Vivo Y72 5G полностью рассекреч...
В сети появился предварительный обзор смартфона Vivo Y72 5G, официальная презентация которого ожидается 2...
Лучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, G...
Рынок изобилует различными моделями разного уровня качества, разобраться в которых будет достаточно тяжел...
Samsung Galaxy A72 получил крупное обнов...
Компания Samsung начала распространение апдейта для смартфона Galaxy A72, который вышел в мае этого года....
Компания Eurocom представила ноутбук Sky...
Компания Eurocom представляет первый в мире ноутбук на базе PCIe 4.0 - Sky Z7 R2. ...
Обзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты ...
Несмотря на то что материнские платы на чипсете Z590 появились возможность приобрести еще с февраля, раск...
Cooler Master представила корпус открыты...
Cooler Master представила MasterFrame 700 - это корпус с открытой конструкции. Корпус имеет настраиваемую...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor