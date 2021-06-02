Объектив Nikkor Z MC 105mm f/2.8 VR S оценен в $1000

Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых макрообъективов моделью Nikkor Z MC 50mm f/2.8, которая появится в продаже в конце июня по цене в 1000 долларов. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 105 мм, системой автофокуса из нескольких шаговых приводов, стабилизатором изображения с компенсацией в 4,5 ступени экспозиции, защитой от пыли и брызг, 9-лепестковой диафрагмой от f/2,8 до f/22, углом поля зрения 23°10', конструкцией из 16 элементов в 10 группах, в том числе одним асферическим и тремя ED-элементами, минимальной дистанцией для фокусировки 29 см, максимальным увеличением 1х, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 85 мм, длиной 140 мм и массой 630 граммов.