Объектив Nikkor Z MC 50mm f/2.8 оценен в $650

Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Nikkor Z MC 50mm f/2.8, которая появится в продаже в конце текущего месяца по цене в 650 долларов. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, 9-лепестковой диафрагмой от f/2,8 до f/22, углом поля зрения 47°, конструкцией из 10 элементов в 7 группах, в том числе одним асферическим и одним ED-элементами, минимальной дистанцией для фокусировки 0,16 м, максимальным увеличением 1х, резьбой для фильтра 46 мм, диаметром 74,5 мм, длиной 66 мм, массой 260 г, защитой от пыли и брызг, а также шаговым мотором автофокусировки.