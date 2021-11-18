Объектив Nikon NIKKOR Z 28mm f / 2.8 с фиксированным фокусным расстоянием

На этой неделе компания Nikon представила новый объектив с постоянным фокусным расстоянием в своей линейке объективов с байонетом Z Nikon, представив новый NIKKOR Z 28mm f / 2.8, идеально подходящий для повседневной повседневной съемки. Объектив камеры NIKKOR Z 28mm f / 2.8 - самый маленький и легкий из доступных в настоящее время фикс-объективов NIKKOR Z, его длина составляет около 43 мм, а вес - около 155 г. Объективы NIKKOR Z 28mm f / 2.8 теперь доступны для покупки по цене 299 фунтов стерлингов, а конструкция объектива состоит из 9 элементов в 8 группах включая 2 асферических элемента.

NIKKOR Z 28mm f / 2.8 идеально подходит не только для снимков с широким углом обзора 28 мм, но и для съемки крупным планом с минимальным фокусным расстоянием 0,19 м. Этот светосильный широкоугольный объектив, который можно легко носить с собой, идеально подходит для повседневных снимков, включая пейзажи, городские пейзажи и фотоснимки. Кроме того, его высокая стоимость делает его идеальным выбором для широкого круга пользователей серии Z, от фотографов-любителей до профессиональных фотографов.