Объектив Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art получил обновление

Компания Sigma выпустила обновление прошивки для полнокадрового зум-объектива 14-24mm F/2.8 DG DN Art, который предназначен для беззеркальных Sony с байонетом E. Апдейт исправляет ошибки при записи видео и уменьшает виньетирование. Ранее стало известно, что Sigma готовит к выпуску специальную линейку объективов для беззеркальных камер системы Canon EOS R. В качестве основы будут взяты линзы для полнокадровых камер Sony с креплением E-mount.

Напомним, что выпущенный в конце прошлого года объектив характеризуется механизмом блокировки трансфокатора для предотвращения непроизвольного зуммирования, защитой от пыли и брызг, конструкцией из 19 элемента в 15 группах (6 элементов FLD, 1 элемент SLD и 2 асферических элемента) и 11-лепестковой диафрагмой.