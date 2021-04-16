Объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD засветился в сети

В сети появились первые фотографии, сделанные на телезум-объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD, который будет представлен 21 апреля. Данная линза, предназначенная для полнокадровых беззеркальных камер Sony E-mount, характеризуется диафрагмой F/5-6.7, конструкцией из 25 элементов в 16 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 0.6-1.8 м, максимальным увеличением 1:3.1 на широким угле и 1:3.7 м в телеположении, диаметром для фильтра 82 мм, размерами 93:209.6 мм, массой 1725 граммов и массой штативного крепления 155 граммов. Также на презентации будет показан объектив Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD для камер Sony E.