Объектив Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD готов к выходу

Сетевые источники сообщают о скором выходе полнокадрового зум-объектива Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062), который будет предназначен для беззеркальных камер с креплением Sony E. По предварительным данным, объектив с модельным наименованием A062 характеризуется углом обзора 94°30′-56°49′, оптической конструкцией из 12 элементов в 11 группах, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением 2.8 и минимальным 22, минимальным расстоянием для фокусировки 0,17 м, максимальным увеличением 0.08x, резьбой для светофильтра 67 мм, размерами 74.4:86.5 мм и массой 365 граммов.

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