Объектив Voigtländer Nokton 40mm F/1.2 оценен в $800

Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtländer Nokton 40mm F/1.2, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Nikon Z. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 40 мм (60 мм для кропнутых камер с матрицей APS-C), 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F1.2 и минимальным F22, оптической схемой из 8 элементов в 6 группах, углом обзора 54,8°, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, максимальным увеличением 1:4.9, кольцом для управления диафрагмой, ручной фокусировкой, габаритами 67,7:53,9 мм, резьбой для светофильтра 58 мм и массой 315 граммов. Объектив появится в продаже в октябре по цене около 800 долларов.