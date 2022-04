Объявлен список бесплатных игр для PlayStation Plus на май 2022

Объявлены бесплатные игры PlayStation Plus на май 2022. Геймеры получат три игры — FIFA 22, Tribes of Midgard и Curse of the Dead Gods — в рамках своей подписки в следующем месяце. Все три игры доступны для игроков на PlayStation 4, а две из них также будут доступны на PlayStation 5. Три игры для PS Plus будут доступны для загрузки со вторника, 3 мая. Sony также подтвердила, что Persona 5 покинет PS Plus Collection 11 мая, о чем было объявлено несколько недель назад. Линейка игр, выпущенная в мае 2022 года, будет доступна подписчикам PlayStation Plus в период с 3 мая по 6 июня.

Кроме того, обладатели PlayStation Plus могут до понедельника, 2 мая, загрузить апрельские игры 2022 года — Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, Slay the Spire — в свою игровую библиотеку.