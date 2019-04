Объявлена дата релиза Druidstone: The Secret of the Menhir Forest

Финская студия Ctrl Alt Ninja скоро выпустит пошаговую RPG «Druidstone: The Secret of the Menhir Forest». Члены команды участвовали в разработке таких игр как Legend of Grimrock, Alan Wake и Quantum Break.

В чём суть игры

Игроку предстоит раскрыть тайну исчезновения верховного друида фантастического Менгирского Леса. Главные герои на своём пути встретят неожиданных компаньонов и злодеев, каждый из которых обладает уникальными личностями и способностями. Компания будет сражаться с врагами на двухмерном поле боя, передвигаясь по клеткам. Также им попадётся множество головоломок, за решение которых группа получит редкое снаряжение. За выполнение миссий игрок получает самоцветы, необходимые для улучшения способностей персонажей.

Релиз Druidstone: The Secret of the Menhir Forest назначен на 15 мая этого года. Купить игру можно будет в Steam.