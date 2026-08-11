Объявлена дата выхода планшета Lenovo Legion Y700 Infinity

Компания Lenovo объявила, что официальный релиз игрового геймерского планшета Legion Y700 Infinity состоится в Китае 25 августа. Грядущая новинка уже доступна для предзаказа. Производитель уже подтвердил наличие 8,8-дюймового дисплея OLED с разрешением 2560:1600 пикселей (формат WQXGA), частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, поддержкой Dolby Vision и симметричными рамками шириной 2,89 мм, корпус толщиной 6,5 мм и массой 298 грамм, ОЗУ LPDDR5T (скорость до 10667 МТ/с), встроенной памяти UFS 4.1 Pro, флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version с максимальной частотой до 4,74 ГГц, основной камеры разрешением 50 Мп с RGB-подсветкой и поддержки сотовых сетей пятого поколения.

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