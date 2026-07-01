Представлен недорогой планшет iQOO Pad 5c

Компания iQOO без лишнего шума представила свой новый планшет iQOO Pad 5c. Новинка пополнила линейку Pad 5 и предлагает характеристики флагманского уровня за разумные деньги. В основе iQOO Pad 5c лежит процессор Snapdragon 8s Gen 3 от компании Qualcomm в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X. Примечательно, что версия с накопителем на 128 ГБ использует память UFS 3.1, тогда как модели на 256 ГБ оснащаются более быстрым хранилищем стандарта UFS 4.1. Также планшет получил 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 10000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Для видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп, а на задней панели расположена основная камера на 8 Мп.

Планшет работает под управлением OriginOS 6 для планшетов и поддерживает разблокировку по лицу. Пользователям доступны инструменты для повышения продуктивности на базе искусственного интеллекта, настольная версия WPS Office, помощник для создания презентаций AI PPT Assistant, режим многозадачности с совместной работой нескольких экранов, беспроводная печать и сканирование документов. Для любителей игр предусмотрены технологии повышения разрешения изображения и помощник для проведения прямых трансляций. Также устройство оснащено усовершенствованной системой охлаждения с большой графитовой зоной рассеивания тепла. Звучит лучше, чем многие ожидали.