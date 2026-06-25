iPad mini получит OLED-дисплей уже в этом году

Долгожданный iPad mini с OLED-дисплеем, похоже, постепенно приближается к релизу — по данным из Южной Кореи, Samsung Display уже начала массовое производство OLED-панелей для компактного планшета. Также утверждается, что производство OLED-панелей для MacBook Pro начнётся в июле текущего года. Если информация верна, это станет ещё одним важным шагом в постепенном переходе Apple от LCD и mini-LED к OLED во всё большем числе устройств. В отчёте также говорится, что Samsung Display и LG Display будут совместно поставлять OLED-панели для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. При этом Samsung якобы станет эксклюзивным поставщиком дисплеев для складного iPhone, OLED-версии iPad mini и OLED-версии MacBook Pro, а LG Display будет эксклюзивно поставлять панели для Apple Watch Series 12.

А вот китайский производитель BOE, по сообщениям, не вошёл в цепочку поставок iPhone 18 из-за проблем с качеством при поставках экранов для iPhone 17 Pro. Стоит напомнить, что Apple впервые внедрила OLED-дисплеи в iPad Pro в 2024 году, и уже давно ожидается, что iPad mini станет следующим устройством с этой технологией. Переход с LCD на OLED должен обеспечить более глубокий чёрный цвет, лучшую контрастность и более высокую энергоэффективность. Правда, это может повлиять и на цену, так как такая панель явно стоит дороже, чем LCD-дисплей прошлого поколения. Но техника всё равно активно дорожает, так что с этим ничего не поделать в любом случае, особенно в разрезе чипов памяти.
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