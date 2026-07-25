Официально: планшет Motorola Moto Pad 70 готов к выходу

Компания Motorola объявила, что 8 августа в Индии будет представлен планшет Moto Pad 70. Производитель подтвердил наличие металлического корпуса толщиной 6,29 мм и массой 530 граммов, 12,1-дюймового экрана с разрешением 2,5K, пиковой яркостью 800 нит (в режиме HBM) и 96% покрытием цветовой палитры DCI-P3, комплектного фирменного стилуса Moto Pen с поддержкой 4096 уровней чувствительности к нажатию, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, поддержки фирменной клавиатурой Moto Folio Keyboard с подключением через магнитное крепление и интерфейс Pogo Pin, батареи ёмкостью 10200 мАчЮ поддержки 68-Вт быстрой проводной зарядки TurboPower, четырёх динамиков с поддержкой Dolby Atmos, обновлений ОС вплоть до Android 18 и поддержки фирменной технологии Smart Connect.