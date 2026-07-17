В сеть слили рендеры Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

Пока всё внимание приковано к предстоящей презентации Galaxy Unpacked, на которой Samsung, как ожидается, покажет сразу три складных смартфона, в сети продолжают появляться утечки и о других будущих устройствах компании. Например, на этот раз инсайдеры раскрыли дизайн флагманского планшета Galaxy Tab S12 Ultra. OnLeaks совместно с ресурсом Smartphone Checker опубликовал серию рендеров, созданных на основе CAD-моделей устройства. Сообщается, что изображения основаны на данных, полученных от источников, знакомых с разработкой планшета. Судя по рендерам, Galaxy Tab S12 Ultra практически не изменится по сравнению с Galaxy Tab S11 Ultra — внешний вид устройства останется практически прежним, так как производитель явно хочет унифицировать производство ради снижения расходов.

Ранее сообщалось, что Samsung может отказаться от выреза в дисплее и перейти на фронтальную камеру, встроенную в отверстие экрана. Однако новые CAD-рендеры показывают сохранение полукруглого выреза, знакомого по предыдущему поколению планшета. Источник также подтверждает использование нового процессора MediaTek Dimensity 9500, при этом ёмкость аккумулятора останется на уровне прошлогодней модели и составит 11600 мАч. Некоторые характеристики Galaxy Tab S12 Ultra пока остаются неизвестными, но это явно не то устройство, где производитель планирует сильно удивлять потенциального покупателя инновациями. И это немного огорчает, хотя решение ожидаемое.