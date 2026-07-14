Анонсирован 11-дюймовый планшет TECNO MEGAPAD 2

TECNO анонсирует выход на рынок своего нового 11-дюймового планшета TECNO MEGAPAD 2. Устройство выделяется дисплеем с разрешением 2.5K, функциями для защиты зрения, продвинутыми возможностями на базе искусственного интеллекта и бесшовной интеграцией с другими устройствами экосистемы. TECNO MEGAPAD 2 обладает 11-дюймовым экраном с разрешением 2.5K и частотой обновления 90 Гц. Он сертифицирован TÜV Rheinland, что подтверждает его безопасность для глаз благодаря технологии Flicker-Free, исключающей мерцание, и сниженному уровню синего света. Дисплей гарантирует превосходную четкость изображения и комфорт при длительном использовании для учебы, чтения или досуга. Благодаря тонкому металлическому корпусу толщиной всего 6.6 мм, TECNO MEGAPAD 2 отличается легкостью и удобством в повседневной эксплуатации.

С помощью встроенных образовательных инструментов TECNO MEGAPAD 2 делает процесс обучения более интерактивным и увлекательным. Платформа LearnUP предлагает учащимся разных возрастов обширный набор учебных материалов и развивающего контента. Родители имеют возможность настривать функции родительского контроля, обеспечивая ребенку безопасное цифровое пространство. TECNO MEGAPAD 2 первым получил обновленную функцию «Связка устройств», упрощающую взаимодействие с другими устройствами бренда. Помимо традиционных методов сопряжения, таких как касание или сканирование QR-кода, теперь можно соединить планшет с другим устройством простым жестом – свайпом между гаджетами в обновленном меню.

В основе TECNO MEGAPAD 2 лежит восьмиядерный чипсет MediaTek, обеспечивающий стабильную работу и энергоэффективность. Планшет доступен в модификациях с 12 ГБ (6 ГБ + 6 ГБ) или 16 ГБ (8 ГБ + 8 ГБ) оперативной памяти. В качестве внутреннего хранилища предлагаются варианты на 128 ГБ или 256 ГБ. Для пользователей, которым требуется больше места для хранения данных, предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 2 ТБ.
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