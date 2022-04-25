Объявлена дата выпуска фэнтезийной ролевой игры Little Witch in the Woods

Как стало известно, Little Witch in the Woods отправится в ранний доступ Steam 17 мая этого года. Стоимость не уточняется, но с выходом полноценной версии (запланированной на 2023 год) игра подорожает.
При запуске Little Witch in the Woods будет предлагать пролог и первую сюжетную главу (около 5 часов контента), а окончательная версия будет включать пролог, три главы и концовку (около 20 часов игрового процесса). Пользователям Little Witch in the Woods в роли начинающей ведьмы Элли предстоит пройти обучение в волшебной школе, познакомиться с жителями местной деревни и заняться своими повседневными делами.