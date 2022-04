Объявлена дата выпуска фэнтезийной ролевой игры Little Witch in the Woods

Разработчики из независимой южнокорейской студии Sunny Side Up объявили дату выхода своей пиксельной фэнтезийной ролевой игры Little Witch in the Woods в раннем доступе. Напомним, Little Witch in the Woods была представлена ​​в июне 2019 года. Релиз игры ожидался сначала зимой 2020 года, затем в 2021 году, а до недавнего времени — в первой половине 2022 года.

Как стало известно, Little Witch in the Woods отправится в ранний доступ Steam 17 мая этого года. Стоимость не уточняется, но с выходом полноценной версии (запланированной на 2023 год) игра подорожает.

При запуске Little Witch in the Woods будет предлагать пролог и первую сюжетную главу (около 5 часов контента), а окончательная версия будет включать пролог, три главы и концовку (около 20 часов игрового процесса). Пользователям Little Witch in the Woods в роли начинающей ведьмы Элли предстоит пройти обучение в волшебной школе, познакомиться с жителями местной деревни и заняться своими повседневными делами.