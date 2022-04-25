Объявлена дата выпуска фэнтезийной ролевой игры Little Witch in the Woods

Разработчики из независимой южнокорейской студии Sunny Side Up объявили дату выхода своей пиксельной фэнтезийной ролевой игры Little Witch in the Woods в раннем доступе. Напомним, Little Witch in the Woods была представлена ​​в июне 2019 года. Релиз игры ожидался сначала зимой 2020 года, затем в 2021 году, а до недавнего времени — в первой половине 2022 года.

Как стало известно, Little Witch in the Woods отправится в ранний доступ Steam 17 мая этого года. Стоимость не уточняется, но с выходом полноценной версии (запланированной на 2023 год) игра подорожает.

При запуске Little Witch in the Woods будет предлагать пролог и первую сюжетную главу (около 5 часов контента), а окончательная версия будет включать пролог, три главы и концовку (около 20 часов игрового процесса). Пользователям Little Witch in the Woods в роли начинающей ведьмы Элли предстоит пройти обучение в волшебной школе, познакомиться с жителями местной деревни и заняться своими повседневными делами.

Демо игра Superman Flying на движке Unreal Engine 5 выглядит…
Демо игра Superman Flying на движке Unreal Engine 5 выглядитПрошло очень много времени с тех пор, как мы увидели игру о Супермене, и новая …
Blizzard работает над новой игрой…
Blizzard работает над новой игройПоклонники игр Blizzard знают, что по большей части игры компании в основном сосредоточены на трех основн…
Последнее обновление 1.06 игры Sifu включает исправления оши…
Последнее обновление 1.06 игры Sifu включает исправления ошиНовое обновление Sifu 1.06 вышло для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Новое обновление является незначи…
Создатели Червяков отказались от NFT…
Создатели Червяков отказались от NFTРазработчикам из компании Team17 не потребовалось много времени, чтобы отменить свои планы NFT после того…
В Elden Ring добавят античит из Fortnite…
В Elden Ring добавят античит из FortniteElden Ring будет использовать Easy Anti-Cheat на ПК для борьбы с онлайн-хакерами, согласно игровому лицен…
Вышло обновление Gran Turismo 7 1.11 …
Вышло обновление Gran Turismo 7 1.11 Новое обновление Gran Turismo 7 уже доступно на PlayStation 5 и PlayStation 4, внося множество изменений …
AGON AOC продолжит сотрудничество с G2 Esports…
AGON AOC продолжит сотрудничество с G2 EsportsИгровое подразделение AGON компании AOC — объявляет о продлении своего партнерства с G2 Esports, одной из…
THQ Nordic приобретает компанию Metricminds GmbH…
THQ Nordic приобретает компанию Metricminds GmbHСегодня THQ Nordic объявила о завершении сделки по приобретению компании Metricminds GmbH из Франкфурта, …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor