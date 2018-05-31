Объявлена розничная цена процессоров Baikal-T1

Компания «Байкал Электроникс» объявила о начале продаж однокристальных систем BE-T1000 (Baikal-T1), которые чаще называют просто процессорами. Итак, уже 1 июня 2018 года новинка будет доступна для покупки в розничных магазинах «ЧИП и ДИП» и онлайн-магазине сети по цене 3990 рублей.

Напомним, что BE-T1000 характеризуется двумя суперскалярными ядрами P5600 MIPS 32 r5, работающими на частоте до 1,2 ГГц, контроллером памяти DDR3-1600, интерфейсами Gigabit Ethernet (два порта) и 10 GbE (один порт), контроллером PCIe Gen.3 х4 и двумя портами SATA 3.0. Объем кэш-памяти второго уровня равен 1 МБ. Микросхема, выполненная по нормам 28 нм, потребляет менее 5 Вт. Габариты изделия составляют 25:25 мм.