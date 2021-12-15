Объявлены 10 крупнейших клиентов TSMC

В новом отчете указаны 10 крупнейших клиентов TSMC. График показывает, что Apple является основным источником доходов компании по производству полупроводников, на которую приходится более 25% доходов. Ни одна другая компания даже близко не приблизилась.

В десятку крупных партнеров входят такие компании: Apple, MediaTek, AMD, Qualcomm, Broadcom, Nvidia, Sony, Marvell, STM и ADI. Удивительно, но Intel не входит в первую десятку производителей микросхем и занимает одиннадцатое место с долей всего 0,84%. Однако это может скоро измениться, поскольку новый генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер недавно посетил Тайвань, чтобы встретиться с важными партнерами по цепочке поставок, включая TSMC. Intel стремится к обеспечению безопасности цепочек поставок и сотрудничество с TSMC имеет важное значение для ее успеха. В основном это связано с тем, что конкуренты AMD и Nvidia уже используют услуги TSMC, чтобы добиться более высоких затрат в производительности.
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