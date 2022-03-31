Объявлены бесплатные игры PlayStation Plus на апрель 2022 года

Объявлены бесплатные игры PlayStation Plus на апрель. В следующем месяце геймеры получат три игры бесплатно в рамках своей подписки. Все три игры доступны для игроков на PlayStation 4, и только одна из них будет доступна бесплатно на PlayStation 5. Три игры для PS Plus будут доступны для загрузки с 5 апреля. Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle для Bikini Bottom — Rehydrated и Slay the Spire — игры, которые появятся на PlayStation Plus в этом месяце. По словам Sony, пользователи смогут добавить эти игры бесплатно в библиотеку до 2 мая.

Также у геймеров пока есть возможность до 4 апреля добавить в свою игровую библиотеку такие игры как Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghostrunner (только версия для PS5) и Ghost of Tsushima: Legends.
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