Объявлены системные требования Resident Evil Village для ПК

В преддверии запуска игры Resident Evil Village разработчик Capcom опубликовал системные требования для ПК версии через Steam. Выходит Resident Evil Village 7 мая на ПК и консолях. Для поддержки трассировки лучей игрокам потребуется видеокарты серий NVIDIA GeForce RTX или AMD Radeon RX.

Минимальные системные требования:

Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ видеопамяти или AMD Radeon RX 560 4 ГБ

DirectX: версия 12

Рекомендуемые системные требования: