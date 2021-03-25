Объявлены системные требования Resident Evil Village для ПК

В преддверии запуска игры Resident Evil Village разработчик Capcom опубликовал системные требования для ПК версии через Steam. Выходит Resident Evil Village 7 мая на ПК и консолях. Для поддержки трассировки лучей игрокам потребуется видеокарты серий NVIDIA GeForce RTX или AMD Radeon RX.
Минимальные системные требования:
- Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ видеопамяти или AMD Radeon RX 560 4 ГБ
- DirectX: версия 12
Рекомендуемые системные требования:
- Процессор: Intel Core i7 8700 или AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700
- DirectX: версия 12