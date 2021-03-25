Объявлены системные требования Resident Evil Village для ПК

В преддверии запуска игры Resident Evil Village разработчик Capcom опубликовал системные требования для ПК версии через Steam. Выходит Resident Evil Village 7 мая на ПК и консолях. Для поддержки трассировки лучей игрокам потребуется видеокарты серий NVIDIA GeForce RTX или AMD Radeon RX.

Минимальные системные требования:

  • Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ видеопамяти или AMD Radeon RX 560 4 ГБ
  • DirectX: версия 12

Рекомендуемые системные требования:

  • Процессор: Intel Core i7 8700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700
  • DirectX: версия 12
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