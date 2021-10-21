Объявлено о повышении цен на Raspberry Pi из-за нехватки чипов

Чтобы поддержать многих промышленных клиентов, которые разработали вариант Raspberry Pi 4 с объемом памяти 2 ГБ в своих продуктах, компания повторно вводит вариант с объемом памяти 1 ГБ по цене 35 долларов. Это дает определенный выбор: меньше памяти по той же цене или та же память по более высокой цене. Эти изменения в ценах не надолго. Поскольку проблемы с глобальной цепочкой поставок являются умеренными, компания вернется к этому вопросу, она хочет как можно быстрее вернуть цены на прежнее место.