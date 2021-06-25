Облачные хранилища Western Digital пострадали от вируса

У вас есть устройство для резервного копирования данных WD My Book Live или My Book Live Duo? Если да, то Western Digital рекомендует немедленно отключить устройство от интернета, потому что неожиданная вспышка распространения вредоносного ПО позволяет злоумышленникам удаленно стереть эти диски, запустив сброс до заводских настроек.

«Western Digital определила, что некоторые устройства My Book Live скомпрометированы вредоносным программным обеспечением. В некоторых случаях злоумышленники использовали уязвимость, что приводило к сбросу к заводским настройкам», — говорится в статье службы поддержки Western Digital.

При этом стоит отметить, что последнее обновление прошивки для этих внешних накопителей резервного копирования произошло в далёком 2015 году, когда Western Digital переключила свое внимание на новые продукты, такие как линейка My Cloud Home. Тем не менее, похоже, что скоро может появиться еще одно обновление прошивки, чтобы устранить любую уязвимость, позволяющую вредоносному программному обеспечению наносить ущерб резервным копиям данных людей. Между тем, Western Digital заявляет, что эти диски не следует подключать к Интернету.

«В настоящее время мы рекомендуем вам отключить My Book Live от интернета, чтобы защитить ваши данные на устройстве. Мы активно изучаем ситуацию и будем предоставлять обновления в эту ветку, когда они будут доступны», — добавляет Western Digital.

Проблема обнаружилась, когда пострадавший владелец опубликовал историю потери данных на форуме поддержки Western Digital (через BleepingComputer). Пользователь сказал, что он без проблем использовал My Book Live в течение многих лет, но проснувшись, обнаружил, что все данные на нем исчезли.
Комментарии и отзывы Western Digital
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book ...
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book Odyssey, которая появится в продаже ...
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE...
В базе данных консоли Google обнаружились сведения о планшетах Samsung с модельными номерами SM-T737 и SM...
Subnautica: Below Zero выйдет 14 мая 202...
Subnautica: Below Zero - это подводное приключение в инопланетном океаническом мире. Игра разработана сту...
HTC Vivecon 2021 запланирован на май...
HTC Vive - линейка VR-оборудования тайваньской компании. Ожидается, что компания анонсирует новые продукт...
Обзор Harper ABX-235. Прокачай телевизо...
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличное решение для того, чтобы прокачать обычный телев...
Apple планирует выпустить новые iMac...
На просторах интернета на протяжении достаточно длительного периода времени ходит информация о том, что к...
Xiaomi Mi 11 Ultra выходит за пределы Ки...
Компания Xiaomi объявила о том, что международная версия топового смартфона Mi 11 Ultra появится в продаж...
Обзор HYUNDAI HYMC-1611. Мультиварка с 1...
Тестируемая сегодня мультиварка HYUNDAI HYMC-1611 поддерживает 15 автоматических программ и оснащен чашей...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor