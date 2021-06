Облачные хранилища Western Digital пострадали от вируса

У вас есть устройство для резервного копирования данных WD My Book Live или My Book Live Duo? Если да, то Western Digital рекомендует немедленно отключить устройство от интернета, потому что неожиданная вспышка распространения вредоносного ПО позволяет злоумышленникам удаленно стереть эти диски, запустив сброс до заводских настроек.

«Western Digital определила, что некоторые устройства My Book Live скомпрометированы вредоносным программным обеспечением. В некоторых случаях злоумышленники использовали уязвимость, что приводило к сбросу к заводским настройкам», — говорится в статье службы поддержки Western Digital.При этом стоит отметить, что последнее обновление прошивки для этих внешних накопителей резервного копирования произошло в далёком 2015 году, когда Western Digital переключила свое внимание на новые продукты, такие как линейка My Cloud Home. Тем не менее, похоже, что скоро может появиться еще одно обновление прошивки, чтобы устранить любую уязвимость, позволяющую вредоносному программному обеспечению наносить ущерб резервным копиям данных людей. Между тем, Western Digital заявляет, что эти диски не следует подключать к Интернету.«В настоящее время мы рекомендуем вам отключить My Book Live от интернета, чтобы защитить ваши данные на устройстве. Мы активно изучаем ситуацию и будем предоставлять обновления в эту ветку, когда они будут доступны», — добавляет Western Digital.Проблема обнаружилась, когда пострадавший владелец опубликовал историю потери данных на форуме поддержки Western Digital (через BleepingComputer). Пользователь сказал, что он без проблем использовал My Book Live в течение многих лет, но проснувшись, обнаружил, что все данные на нем исчезли.