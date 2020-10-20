Обновление PUBG Console Update 9.1 улучшает производительность для PlayStation 4 Pro и Xbox One X

Вышло новое обновление PUBG Console Update 9.1, в котором представлена новая функция улучшающая игровую производительность для консолей PlayStation 4 Pro и Xbox One X. В данный момент обновление запущено на тестовом сервере игры. Новая функция убирает ограничение частоты кадров с 30 до 60 FPS, разрешение в этом случае будет снижено до 1080p.

Также была добавлена карта Paramo. На этой карте изображен действующий вулкан. Синяя зона на карте также будет медленно сокращаться, но наносит больше урона. В новом обновлении добавлены настройки баланса и многое другое.