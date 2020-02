Обновление библиотеки Xbox Game Pass

Новые игры должны быть добавлены 25 февраля. Как обычно, какие-то игры должны покинуть Game Pass, на которые придут новые. Их можно заполучить со скидкой в 20%, пока они не покинут библиотеку Xbox Game Pass.

Библиотеку покинут: The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3, Snake Pass, Batman: Return to Arkham, Rise of the Tomb Raider и Just Cause 4.

Среди возможных игр которые могут появится, это Kingdom Hearts 3, Ninja Gaiden 2, Wasteland Remastered, Jackbox Party Pack 3, Reigns: Game of Thrones и Yakuza 0. Игры несомненно станут популярными и получат положительные отзывы.