Обновление процессора AMD Ryzen для настольных ПК включает шесть новых моделей

В дополнение к Ryzen 7 5800X3D, который, по утверждению AMD, является самым быстрым игровым процессором в мире, AMD серьезно обновила линейку процессоров для настольных ПК, добавив целых шесть моделей процессоров, охватывающих широкий диапазон ценовых категорий. В новой линейке представлен процессор Ryzen 7 5700X. 5700X основан на том же многокристальном модуле Vermeer (MCM), что и Ryzen 7 5800X, в отличие от 5700G, который представляет собой настольный APU на основе монолитного кремния Cezanne. И «Vermeer», и «Cezanne» основаны на микроархитектуре «Zen 3».

Ryzen 7 5700X — это 8-ядерный/16-поточный процессор с тактовой частотой 3,40 ГГц (базовая) и 4,60 ГГц (Boost) по сравнению с 3,80 ГГц (базовая) и 4,80 ГГц (Boost) у 5800X. Еще одним ключевым отличием является его TDP 65 Вт по сравнению со 105 Вт у 5800X, что может отличать его поведение при разгоне и запас по разгону по сравнению с 5800X. AMD оценивает 5700X в 299 долларов США (MSRP), что делает его конкурентом Intel Core i5-12600KF. Интересно, что розничный пакет PIB (процессор в коробке) 5700X не включает стандартный кулер, несмотря на его TDP 65 Вт.

Процессор Ryzen 5 5600 с 6 ядрами и 12 потоками- этот чип является духовным преемником популярного Ryzen 5 3600, несмотря на то, что AMD дала такое название APU 5600G. 5600 основан на том же MCM "Vermeer", что и 5600X, и снижает тактовые частоты. Он работает на частоте 3,50 ГГц с разгоном до 4,40 ГГц по сравнению с тактовой частотой 3,70/4,60 ГГц у 5600X. TDP такой же, как у 5600X, 65 Вт, и в комплект входит кулер Wraith Stealth. AMD оценивает Ryzen 5 5600 в 199 долларов, противопоставляя его аналогам Core i5-12500.

Ryzen 5 5500 — очень интересный процессор. Этот 6-ядерный/12-поточный процессор основан на том же монолитном кремнии Cezanne, что и Ryzen 5 5600G, но с отключенным iGPU. Кремний Cezanne физически имеет 16 МБ кэш-памяти L3, которая используется всеми ядрами ЦП. Процессор работает на базовой частоте 3,60 ГГц с разгоном до 4,20 ГГц. AMD оценивает процессор в 159 долларов, а его основным конкурентом является Core i5-12400F.

Наконец, AMD впервые выпустила три процессора Ryzen 4000 для настольных ПК. Они основаны на 7-нм кремнии «Renoir» и оснащены ядрами ЦП «Zen 2». Модельный ряд начинается с Ryzen 3 4100, 4-ядерного/8-поточного чипа по цене 99 долларов, и доходит до Ryzen 5 4500, 6-ядерного/12-поточного чипа по цене 129 долларов. Изюминкой является Ryzen 5 4600G, полноценный APU (включая iGPU) с настройкой 6 ядер / 12 потоков по цене 154 доллара.