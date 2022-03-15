Обновление процессора AMD Ryzen для настольных ПК включает шесть новых моделей

В дополнение к Ryzen 7 5800X3D, который, по утверждению AMD, является самым быстрым игровым процессором в мире, AMD серьезно обновила линейку процессоров для настольных ПК, добавив целых шесть моделей процессоров, охватывающих широкий диапазон ценовых категорий. В новой линейке представлен процессор Ryzen 7 5700X. 5700X основан на том же многокристальном модуле Vermeer (MCM), что и Ryzen 7 5800X, в отличие от 5700G, который представляет собой настольный APU на основе монолитного кремния Cezanne. И «Vermeer», и «Cezanne» основаны на микроархитектуре «Zen 3».

Ryzen 7 5700X — это 8-ядерный/16-поточный процессор с тактовой частотой 3,40 ГГц (базовая) и 4,60 ГГц (Boost) по сравнению с 3,80 ГГц (базовая) и 4,80 ГГц (Boost) у 5800X. Еще одним ключевым отличием является его TDP 65 Вт по сравнению со 105 Вт у 5800X, что может отличать его поведение при разгоне и запас по разгону по сравнению с 5800X. AMD оценивает 5700X в 299 долларов США (MSRP), что делает его конкурентом Intel Core i5-12600KF. Интересно, что розничный пакет PIB (процессор в коробке) 5700X не включает стандартный кулер, несмотря на его TDP 65 Вт.

Процессор Ryzen 5 5600 с 6 ядрами и 12 потоками- этот чип является духовным преемником популярного Ryzen 5 3600, несмотря на то, что AMD дала такое название APU 5600G. 5600 основан на том же MCM "Vermeer", что и 5600X, и снижает тактовые частоты. Он работает на частоте 3,50 ГГц с разгоном до 4,40 ГГц по сравнению с тактовой частотой 3,70/4,60 ГГц у 5600X. TDP такой же, как у 5600X, 65 Вт, и в комплект входит кулер Wraith Stealth. AMD оценивает Ryzen 5 5600 в 199 долларов, противопоставляя его аналогам Core i5-12500.

Ryzen 5 5500 — очень интересный процессор. Этот 6-ядерный/12-поточный процессор основан на том же монолитном кремнии Cezanne, что и Ryzen 5 5600G, но с отключенным iGPU. Кремний Cezanne физически имеет 16 МБ кэш-памяти L3, которая используется всеми ядрами ЦП. Процессор работает на базовой частоте 3,60 ГГц с разгоном до 4,20 ГГц. AMD оценивает процессор в 159 долларов, а его основным конкурентом является Core i5-12400F.

Наконец, AMD впервые выпустила три процессора Ryzen 4000 для настольных ПК. Они основаны на 7-нм кремнии «Renoir» и оснащены ядрами ЦП «Zen 2». Модельный ряд начинается с Ryzen 3 4100, 4-ядерного/8-поточного чипа по цене 99 долларов, и доходит до Ryzen 5 4500, 6-ядерного/12-поточного чипа по цене 129 долларов. Изюминкой является Ryzen 5 4600G, полноценный APU (включая iGPU) с настройкой 6 ядер / 12 потоков по цене 154 доллара.
Комментарии и отзывы AMD Ryzen
AMD выпустит не менее четырех новых чипов Ryzen 5000-й серии…
AMD выпустит не менее четырех новых чипов Ryzen 5000-й серииСогласно новой информации, похоже что AMD планирует выпустить в этом месяце не менее четырех новых процес…
MediaTek выпустит свой первый 6-нм чип G-серии в третьем ква…
MediaTek выпустит свой первый 6-нм чип G-серии в третьем кваНадежные источники рассказали немного больше о планах MediaTek на будущее в отношении своих чипсетов сери…
Intel Core i5-1240P Alder Lake быстрее флагмана Tiger Lake i…
Intel Core i5-1240P Alder Lake быстрее флагмана Tiger Lake iВ Geekbench просочились новые результаты тестов процессоров Intel Alder Lake Core i7-1280P и Core i5-1240…
Intel решила проблему с Denuvo DRM «Alder Lake» на Windows 1…
Intel решила проблему с Denuvo DRM «Alder Lake» на Windows 1В минувшие выходные Intel заявила, что решила проблемы с совместимостью DRM для игр, с которыми сталкивал…
MediaTek обходит Qualcomm и становится лидером на рынке чипс…
MediaTek обходит Qualcomm и становится лидером на рынке чипсСообщается, что MediaTek обогнала Qualcomm как крупнейшего поставщика полупроводниковых чипсетов для Andr…
TSMC требует предоплаты у Intel за 3 нм узел…
TSMC требует предоплаты у Intel за 3 нм узелСогласно сообщениям из Тайваня, встреча Intel с TSMC могла закончиться не в пользу Intel, поскольку TSMC,…
Snapdragon 8 Gen 1 уступает Dimensity 9000 и Snapdragon 870 …
Snapdragon 8 Gen 1 уступает Dimensity 9000 и Snapdragon 870 На данный момент проблемы с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 хорошо известны. Флагманский чипсет продемонстрир…
Подробности Intel об ускорителе Ponte Vecchio…
Подробности Intel об ускорителе Ponte VecchioВо время Международной конференции по твердотельным накопителям (ISSCC) 2022, компания Intel подробно рас…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor