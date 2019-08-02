Обновленная консоль Nintendo Switch появилась в продаже

Компания Nintendo запустила продажи обновленной игровой консоли Switch, которая была представлена меньше месяца назад. Правда, пока приставка доступна только в Австралии, но в скором времени она должна появиться и в других регионах. Напомним, что обновленная консоль с модельным номером HAC-001(-01) способна проработать на одной подзарядке аккумулятора от 4,5 до девяти часов, что намного больше 2,5-6,5 часа у предшественницы. При этом в магазинах новинка продается рядом со консолью старого образца. Распознать новинку можно по вышеуказанному модельному номеру и обновленной упаковке.