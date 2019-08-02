Обновленная консоль Nintendo Switch появилась в продаже

2019-08-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nintendo Switch; [38]
Компания Nintendo запустила продажи обновленной игровой консоли Switch, которая была представлена меньше месяца назад. Правда, пока приставка доступна только в Австралии, но в скором времени она должна появиться и в других регионах. Напомним, что обновленная консоль с модельным номером HAC-001(-01) способна проработать на одной подзарядке аккумулятора от 4,5 до девяти часов, что намного больше 2,5-6,5 часа у предшественницы. При этом в магазинах новинка продается рядом со консолью старого образца. Распознать новинку можно по вышеуказанному модельному номеру и обновленной упаковке.


Комментарии и отзывы Nintendo Switch
Стала известна цена нереференсных 3D-кар...
Стала известна цена нереференсных 3D-карВчера в сети появились фото нереференсной видеокарты линейки Radeon RX 5700 в исполнении XFX, а сегодня с...
Смартфоны HTC U11 в Европе начали обновл...
Смартфоны HTC U11 в Европе начали обновлОбновить свой флагманский смартфон HTC U11 до Android 9 компания HTC пыталась еще в мае, но только у себя...
Смартфон Samsung Galaxy Note10 показали ...
Смартфон Samsung Galaxy Note10 показали Авторитетный искатель утечек Эван Бласс поделился новым рендером с изображениями смартфонов Samsung Galax...
Смартфон Huawei Nova 5i Pro появился в п...
Смартфон Huawei Nova 5i Pro появился в пКомпания Huawei выпустила в продажу смартфон Huawei Nova 5i Pro, который был представлен неделю назад. Ве...
Обзор Team Group Vulcan SSD (T253TV500G3...
Обзор Team Group Vulcan SSD (T253TV500G3Не так давно компания Team Group выпустила новую серию твердотельных накопителей Vulcan SSD. Ориентирован...
Добыча криптовалюты с асиками...
Добыча криптовалюты с асикамиМногие думают, что ажиотаж вокруг добычи криптовалюты спал, хотя на самом деле он в самом разгаре — прост...
iPhone Xr как лучший смартфон этого года...
iPhone Xr как лучший смартфон этого годаМы привыкли к тому, что компания Apple выпускает достаточно привлекательные устройства, но с очень высоко...
Обзор Toshiba Exceria M303E (THN-M303E06...
Обзор Toshiba Exceria M303E (THN-M303E06Мы очень часто проводим тестирование видеорегистраторов в рамках «Лаборатории», это модели разных ценовых...


Обзор Team Group Vulcan SSD (T253TV500G3C301). Быстрый и надежный твердотельный накопительОбзор Team Group Vulcan SSD (T253TV500G3C301). Быстрый и надежный твердотельный накопитель
Обзор Toshiba Exceria M303E (THN-M303E0640E2). Карта памяти для видеорегистраторовОбзор Toshiba Exceria M303E (THN-M303E0640E2). Карта памяти для видеорегистраторов
Обзор Vivo V17 Neo. Флагманский смартфон с мощным аккумулятором Обзор Vivo V17 Neo. Флагманский смартфон с мощным аккумулятором
Обзор Dunobil Vis Duo. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UberОбзор Dunobil Vis Duo. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и Uber
Обзор Logitech G PRO X. Игровая гарнитура с четкой передачей голосаОбзор Logitech G PRO X. Игровая гарнитура с четкой передачей голоса
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре т...
Обзор Redfin. Покупаем себе домик...
Обзор Redfin. Покупаем себе домикДавайте выберем себе домик за 50 миллионов долларов где-то в Беверли-Хиллз. Думаете, что это сложно или у...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor