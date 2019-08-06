Обновленный Nintendo получит более эффективный процессор

Обновленный коммутатор Nintendo имеет лучшее время автономной работы по сравнению с оригиналом. Вы могли бы подумать, что это было достигнуто с помощью большей батареи. Ряд фотографий внутренностей коммутатора появился на веб-сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC). И, судя по всему, большая батарея не является ключом к увеличению срока ее службы.

Обе итерации Switch используют батарею 16Wh. Даже Switch Lite, который может похвастаться немного лучшим временем автономной работы, чем Switch первого поколения, имеет меньшую батарею, рассчитанную на 13,6 Втч. Вместо этого Nintendo использует более эффективный процессор.

Печатная плата в обновленном коммутаторе также имеет кодовое название MODIN, что, вероятно, относится к модифицированному ODIN. Последний - это название платы на коммутаторе первого поколения. Обновленный Nintendo Switch, а также Switch Lite появятся в августе.