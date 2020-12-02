Обновленный планшет EVE V получил 4К-дисплей и CPU Intel Tiger Lake

Сетевые источники сообщили об анонсе второго поколения планшета EVE V, который появится в продаже в следующем году по цене от 1400 долларов. Новинка оснащается 13,4-дюймовым IGZO IPS-экраном с разрешением 3840:2400 пикселей, поддержкой HDR10, яркостью 500 кд/м2 и поддержкой пера V Pen с технологией Wacom AES 2.0 (4096 уровней силы нажатия), аппаратной платформой Intel Tiger Lake (Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7 с графиками Intel Iris Xe), 16 или 32 ГБ DDR4-4266 LPDDR4X, твердотельным накопителем NVMe на 512 ГБ или 1 ТБ, слотом для карты microSD, модулями Wi-Fi 6 802.11ax (2x2 MU MIMO) и Bluetooth 5.0, модулем 4G/LTE, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 (USB Type-C), клавиатурой с тачпадом, стереодинамиками и 3,5-мм разъемом.

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