Обратная совместимость с PlayStation 5 - диски с PS4 будут работать на PS5

Обратная совместимость - это фраза, которую мы часто слышим, когда выпускается консоль нового поколения. Проще говоря, это означает, что новая игровая консоль поддерживает игры предыдущего поколения. Компания Sony опубликовала сообщение в блоге, в котором объясняется, как это будет работать на PlayStation 5.

Когда PlayStation 5 поступит в продажу в следующем месяце, ее каталог игр будет очень небольшим, но хорошая новость заключается в том, что владельцы PlayStation 4 смогут играть в свой текущий каталог игр на новой игровой консоли. Эти игры включают в себя такие эксклюзивы, как The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima.