Обзор AdVenture Comunist. Печальная история

Геймплей

С игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и сказать, что продукт плохой, я не могу. Для некоторых игроков эта игра станет настоящим подарком — она сложная, интересная и многогранная, в ней нужно копаться и разбираться. Взамен вы получаете прогресс в игре, которую большая часть аудитории забросит буквально в первый же вечер. Стало интересно? Тогда давайте посмотрим на то, что новинка из себя представляет.

Та сам ситуация, когда разработчики очень хотели придумать что-то крутое и интересное, но споткнулись о банальное недопонимание игрока. Дело в том, что игры этого жанра обычно загружаются теми пользователями, которые хотят просто убить время — сеть со смартфоном в руках в метро и доехать до нужной остановки без скучного настроения. В игре AdVenture Comunist мы наблюдаем совершенно иную картину — разработчики придумали очень много механик, которые друг от друга зависят и влияют на что-то, что нам просто не рассказывают. Вам нужно нанять 1000 фермером и вы их вроде нанимаете, но при этом сама игра зеленой стрелкой указывает вам на пункт, нажимая на который фермеры увольняются. Либо вы хотите открыть новый пункт бизнеса, а вы не можете этого сделать — его просто нет. Таких моментов очень много и разработчик их просто не продумал, либо не описал должным образом. И это портит ощущения.

Донат

То есть, сам по себе игровой процесс достаточно неплохой и отлично реализован — здесь есть масса занятий и они не надоедают, требуя вашего постоянного внимания и понимания происходящего. Но, сами разработчики не продумали доступную систему обучения и многие элементы нужно узнавать самостоятельно. Вот только это не та игра и не тот жанр, чтобы тратить свое время на изучение здешних механик — игроку это просто не нужно. Хочется просто нажимать на дисплей и получать от этого виртуальную валюту, и радость вместе с ней, а от вас требуют изучения тьмы параметров, особенностей и механик, которые никому не нужны. А ведь это лишь начало игры и дальше подобных тонкостей станет гораздо больше, прямо в разы. Тогда обычный кликер превратится в нечто крайне сложное и игрок просто устанет от количества необходимых действий. Думаю, стоило бы немного проще относиться к таким банальным вещам.

Итог

Сейчас разработчики приняли крайне правильное решение и перестали требовать от игрока вложений в игру. Вы можете вполне спокойно играть и не тратить денег вообще — проект позволяет спокойно развиваться без лишних вложений и это очень радует. Конечно, никто не запрещает вам взять и пару раз посмотреть рекламу, чтобы получить помощь или ускорение в прогрессе, но в целом игрушка довольно приятная в этом плане. Конечно, если у вас появится желание потратить свои деньги, то разработчик с радостью примет деньги и даст вам тьму бонусов, но это немного не тот проект, в который стоило бы вкладывать личные средства. Так что если хотите спокойно играть и не тратить рубли — отлично.

Я могу спокойно посоветовать игру тем, кто хочет сложных механик и необычного геймплея. В большинстве игр вы просто нажимаете на дисплей, за это вам дают разного рода бонусы и вы радуетесь своему прогрессу. Здесь все гораздо сложнее и многограннее, так что казуальному игроку точно не понравится, а вот ценителям экономических симуляторов — вполне. Вот только игра не совсем симулятор, что тоже сказывается на ощущениях от прогресса. Но, ценителям хардкора и сложностей проект явно понравится, у него для этого есть все необходимые элементы и возможности. Советуем попробовать.