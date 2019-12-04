Обзор Brain: Code. Необычная головоломка

2019-12-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Brain: Code; [7]
Довольно редко нам удается найти действительно качественную игру, которая не только выглядит привлекательно, но и позволяет напрячь серую жидкость в нашей голове. Однако иногда мне все же удается найти нечто достойное, что можно смело посоветовать нашим читателям. Итак, пришло время решать головоломки в довольно необычном формате. Думаю, вам понравится.

Геймплей

Разработчики предоставили пользователю довольно интересную возможность попробовать себя в роли программиста, который вынужден решать определенного рода задачи. Например, у нас есть простая головоломка, а вам нужно решить ее при помощи стандартного набора команд. Это довольно интересно, ведь вам нужно не только думать над тем, как решить головоломку, но и постоянно мыслить о том, какие для этого нужны текстовые команды, в какой последовательности их вводить и так далее. То есть, разработчики дают возможность действительно много и активно думать, что очень приятно — большинство современных игр ведут к деградации пользователя, тогда как Brain: Code позволяет нагружать ваш мозг полезной информацией и работать более эффективно. Буквально пару заданий и вы почувствуете, как ваш мозг работает более активно, как вам легче даются те или иные задачи. Это большой плюс.

Управление

Стоит отметить, что Brain: Code — игра про код, так что большую часть времени здесь вы будете уделять введению текстовых команд в консоли. К примеру, вы можете перевернуть объект, если введете команду /rotate, можете изменить положение объекта на экране, можете просто ввести текст или цифру, можете вызывать сканер кодов. Для всего этого у вас есть несколько вариантов действий — можно просто поставить / в строке и у вас появятся варианты, которые можно будет пролистать и найти ту команду, которая вам нужна. Однако этот способ забирает море свободного времени и мы все же советуем вам выучить команды, чтобы вводить их вручную самостоятельно. Это гораздо быстрее и ощущения от игры совершенно иные. Благо, команд очень мало и выучить их не составит большого труда. Просто нажимаете на строку, вводите / и набираете команду, после чего вводите нужный параметр. Очень просто и удобно.

Встроенные покупки

Разработчики приложения решили поступить очень хитро — они не стали напихивать приложение встроенными покупками, которые бы отпугивали игрока. Здесь есть донат, но он представлен исключительно в форме покупки подсказок за реальные деньги. К примеру, вы зашли в тупик и не знаете, как решить ту или иную задачку, но очень хочется двигаться дальше и открывать все новые и новые уровни. Что делать в такой ситуации? Идти в интернет на поиски подсказок? Уверяю вас, на просторах интернета найти советы по этой игре крайне тяжело, тем более внятные. Вот тут и приходят разработчики с функцией покупки советов за деньги — вложили немного денег, получили пару советов, прошли уровень. Это вроде как и не принудительная функция, ведь всю игру можно пройти без вложения реальных денег, но у геймера всегда остается возможность играть даже после тупиковых ситуаций.

Итог

Мне всегда нравились игры в жанре головоломка, так как они не только позволяют время с удовольствием проводить, но и позволяют развиваться, узнавать что-то новое, постигать какие-то навыки. Данная игра в этом плане очень порадовала — она позволяет приложить руку к программированию, пусть и на самом базовом уровне, плюс вы можете совершенно спокойно проводить время с пользой и удовольствием без вложения реальных денег. Это отличный способ насладиться крутой головоломкой.

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