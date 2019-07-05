Обзор CHUWI Hipad. Недорогой игровой планшет

2019-07-05, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - CHUWI Hipad; [321]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой игровой планшет, который позволяет получить все необходимое для современного пользователя. Встречайте, перед вами CHUWI Hipad. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 10 000 рублей. Подробнее тут - https://promotion.chuwi.com/July-ru-19/.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке. Внутри все сложено аккуратно и отлично защищено. В комплектацию включено следующее:
  • Планшет
  • Адаптер питания
  • Кабель USB
  • Ключ для извлечения SIM
  • Документация

Особенности

  • Экран: IPS (1920x1200)
  • Диагональ экрана: 10.1
  • Процессор: 10 ядерный Helio X27 (Mediatek MT6797X)
  • Графика: ARM Mali-T880 875 МГц
  • ОЗУ: 3 Гб
  • ПЗУ: 32 Гб
  • Android 8.0
  • Камеры: 5-Мп основная и 5 Мп фронтальная
  • Аккумулятор: 7000 мАч
  • Вес: 490 г

Внешний вид

Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе всем. Планшет существенно прибавил в весе за счет своего металлического корпуса и весит 490 г.

Спереди красуется 10.1 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей. Угла обзора и яркости экрана достаточно. При попадании прямых лучей солнца есть небольшие блики, однако они не столь существенны.

Здесь же размещена 5 Мп фронтальная камера, которая отлично подойдет для того, чтобы общаться со своими друзьями и близкими через видеозвонки в Skype. Вокруг дисплея присутствуют рамки среднего размера. Сенсорные кнопки размещены на самом дисплее.

Справа расположена кнопка вкл/выкл и качелька громкости.

Слева присутствуют небольшие прорези и магнитная зарядка. Данный аксессуар, как нам кажется, можно приобрести отдельно.

Сверху можно увидеть разъем USB Type-C, аудио выход и лоток для SIM.

Пользователям понравится то, что устройство поддерживает сразу две nano-SIM. Кроме того, вы можете добавить даже microSD карту, чтобы увеличить память устройства.

Если говорить в целом, данный планшет получил отличный дизайн, который сумеет привлечь внимание покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Начинка

Планшет работает на базе 10 ядерного процессора Helio X27 (Mediatek MT6797X). Кроме того, за графическую составляющую отвечает видеочип ARM Mali-T880. Данного тандема достаточно, чтобы играть даже в требовательные игры на низкой графике. Да, это далеко не топовая комплектация, однако этого более чем достаточно для полноценной работы и даже игр.

Предустановлена ОС Android 8.0. Понравилось то, что разработчики не стали добавлять в планшет множество ненужных приложений, которые забивают память устройства и предоставили возможность сделать это самим пользователям.

Связь

Устройство поддерживает сеть 4G LTE. Связь держится уверенно даже в закрытых помещениях. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n и Bluetooth 4.1.

Аккумулятор

За автономную работу планшета отвечает мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч. Этого вполне достаточно, чтобы проработать устройству в течение всего рабочего дня при средней нагрузке.

Камера

5 Мп фронтальная и основная камера не могут похвастаться своими возможностями, однако вполне пригодны для того, чтобы использовать данный планшет для видеозвонков. Далее предлагаем посмотреть на примеры фотографий:

Итоги

Подведем итоги по планшету CHUWI Hipad. За все время пользования устройство показало отличные результаты в работе. Перед нами недорогой игровой планшет на все случаи жизни. Да, на максимальной графике в требовательные игры поиграть не получится, однако они не будут тормозить на минимальных настройках. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, поддержка мобильной сети 4G, поддержка сразу 2 SIM и microSD карт до 128 Гб и конечно же приятная цена. Из минусов, как нам кажется, может не понравиться лишь слабая 5 Мп камера. Существенных минусов нам выявить не удалось. CHUWI Hipad полностью оправдывает свою стоимость и бьет конкурентов наповал.

Комментарии и отзывы CHUWI Hipad
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