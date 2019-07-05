Обзор CHUWI Hipad. Недорогой игровой планшет

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой игровой планшет, который позволяет получить все необходимое для современного пользователя. Встречайте, перед вами CHUWI Hipad. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 10 000 рублей. Подробнее тут - https://promotion.chuwi.com/July-ru-19/

Комплект поставки

Планшет

Адаптер питания

Кабель USB

Ключ для извлечения SIM

Документация

Устройство поставляется в компактной упаковке. Внутри все сложено аккуратно и отлично защищено. В комплектацию включено следующее:

Особенности

Экран: IPS (1920x1200)

Диагональ экрана: 10.1

Процессор: 10 ядерный Helio X27 (Mediatek MT6797X)

Графика: ARM Mali-T880 875 МГц

ОЗУ: 3 Гб

ПЗУ: 32 Гб

Android 8.0

Камеры: 5-Мп основная и 5 Мп фронтальная

Аккумулятор: 7000 мАч

Вес: 490 г

Внешний вид

Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе всем. Планшет существенно прибавил в весе за счет своего металлического корпуса и весит 490 г.

Спереди красуется 10.1 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей. Угла обзора и яркости экрана достаточно. При попадании прямых лучей солнца есть небольшие блики, однако они не столь существенны.

Здесь же размещена 5 Мп фронтальная камера, которая отлично подойдет для того, чтобы общаться со своими друзьями и близкими через видеозвонки в Skype. Вокруг дисплея присутствуют рамки среднего размера. Сенсорные кнопки размещены на самом дисплее.

Справа расположена кнопка вкл/выкл и качелька громкости.

Слева присутствуют небольшие прорези и магнитная зарядка. Данный аксессуар, как нам кажется, можно приобрести отдельно.

Сверху можно увидеть разъем USB Type-C, аудио выход и лоток для SIM.

Пользователям понравится то, что устройство поддерживает сразу две nano-SIM. Кроме того, вы можете добавить даже microSD карту, чтобы увеличить память устройства.

Если говорить в целом, данный планшет получил отличный дизайн, который сумеет привлечь внимание покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Начинка

Планшет работает на базе 10 ядерного процессора Helio X27 (Mediatek MT6797X). Кроме того, за графическую составляющую отвечает видеочип ARM Mali-T880. Данного тандема достаточно, чтобы играть даже в требовательные игры на низкой графике. Да, это далеко не топовая комплектация, однако этого более чем достаточно для полноценной работы и даже игр.

Предустановлена ОС Android 8.0. Понравилось то, что разработчики не стали добавлять в планшет множество ненужных приложений, которые забивают память устройства и предоставили возможность сделать это самим пользователям.

Связь

Устройство поддерживает сеть 4G LTE. Связь держится уверенно даже в закрытых помещениях. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n и Bluetooth 4.1.

Аккумулятор

За автономную работу планшета отвечает мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч. Этого вполне достаточно, чтобы проработать устройству в течение всего рабочего дня при средней нагрузке.

Камера

5 Мп фронтальная и основная камера не могут похвастаться своими возможностями, однако вполне пригодны для того, чтобы использовать данный планшет для видеозвонков. Далее предлагаем посмотреть на примеры фотографий:

Итоги

Подведем итоги по планшету CHUWI Hipad. За все время пользования устройство показало отличные результаты в работе. Перед нами недорогой игровой планшет на все случаи жизни. Да, на максимальной графике в требовательные игры поиграть не получится, однако они не будут тормозить на минимальных настройках. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, поддержка мобильной сети 4G, поддержка сразу 2 SIM и microSD карт до 128 Гб и конечно же приятная цена. Из минусов, как нам кажется, может не понравиться лишь слабая 5 Мп камера. Существенных минусов нам выявить не удалось. CHUWI Hipad полностью оправдывает свою стоимость и бьет конкурентов наповал.