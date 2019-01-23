Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфон

2019-01-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Color Bumb 3; [108]
Скажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говоря уже об увлечении игровым процессом. Практически каждая вторая игра построена на вполне понятных механиках, которые я уже видел в десятке предыдущих проектов и просто не могут удивить игрока. Конечно, если вы ранее не играли в подобного рода проекты, то вас можно как-то завлечь красивой картинкой и интересным игровым процессом, но это крайне тяжело и не всегда удается. Да и большая часть наших читателей, как мне кажется, уже повидала на своем веку сотни казуальных игр, назвать их новичками не удается. Тем не менее, игра Color Bumb 3 мне очень понравилась, хотя в ней тоже нет ничего слишком уж нового. Просто разработчики предоставили игроку что-то такое, что он ранее либо вообще не видел, либо видел этот контент в совершенно неиграбельном варианте. Теперь все изменилось.

Геймплей

Игровой процесс полностью построен на физике движений объектов. У вас есть виртуальный персонаж — шар, который двигается по виртуальному полигону. На его пути встречаются разного рода геометрические фигуры — ромбы, пирамиды, квадраты и так далее. Вы можете их столкнуть, чтобы пройти дальше, либо попытаться как-то обойти. Хотя, уклоняться от фигур нет никакого смысла, ведь вся суть игры в столкновениях. Также на игровом поле находятся разного рода цветные фигуры, столкновение с которыми приводят к губительным для персонажа последствиям — вы сразу прекращаете игру. Собственно, от этого и стоит отталкиваться — нужно постоянно двигаться по виртуальному миру, сдвигая предметы на своем пути таким образом, чтобы не попасть в цветные элементы. Осталось только потренироваться, чтобы проходить уровни быстро и получать от этого эстетическое удовольствие.

Нагрузка на смартфон

Честно говоря, на моем рабочем телефоне я ни в одной игре не замечал тормозов. Знаете, как на компьютере, когда не хватает мощности видеокарты и картинка как будто начинает подтормаживать. Только эта игра смогла нагрузить мой смартфон на сто процентов и даже больше. Игра в буквальном смысле начала серьёзно тормозить — количество объемных объектов на экране было слишком громадным, чтобы графический ускоритель мог с этим что-то сделать. И это действительно проблема, ведь у меня смартфон довольно мощный, а на менее производительных моделях игра вообще будет неистово тормозить.

Уровни

Не могу сказать, что разработчики как-то слишком уж сильно постарались сделать игру более сложной в ходе прохождения. На каждом новом уровне появляется больше предметов, больше преград, но происходит это настолько медленно и плавно, что вы буквально через пару уровней просто забываете о сложности и делаете все на автомате. Конечно, наблюдать за красивыми фигурами, которые потом разлетаются в разные стороны, очень приятно и расслабляет, но иногда хочется более продвинутого геймплея и более сложных уровней. Остается лишь надеяться, что на более поздних уровнях сложность будет повыше.

Итог

Мне игра очень даже понравилась — она очень простая, не требует от вас каких-то слишком уж серьёзных навыков и отличной реакции. Просто начинаешь играть и получаешь от этого процесса массу удовольствия. Конечно, есть у игры недостатки вроде слишком уж высокой нагрузки на графический процессор, но если у вас хороший мощный смартфон, то проблем быть не должно. Тем более, подобных проектов на рынке просто нет и вы можете получить от него тьму положительных эмоций совершенно бесплатно. Что может быть лучше, чем отличная бесплатная игра?


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