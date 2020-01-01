Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная игра

2020-01-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - DevTycoon 2; [103]
Мы очень любим простенькие мобильные игры за то, что они не требуют от нас больших познаний, хорошей реакции или длительного обучения. Мобильные игры на то и созданы, чтобы вы заходили, получали море удовольствия и наслаждались происходящим на экране, потом закрывали смартфон и занимались чем-то другим. Сегодня мы поговорим об идеальной игре.

Геймплей

Игра построена вокруг довольно простого механизма, который был придуман довольно давно. У игрока есть цель развиться из маленькой подпольной конторки в большую компанию, которая зарабатывает много денег. Естественно, добиться такого успеха просто сидя на месте не выйдет и вам нужно для этого много работать, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. Для этого нужно брать заказы начального уровня, выполнять их, получая очки опыта и навыков, плюс это позволяет накапливать валюту виртуальную. С валютой вы можете двигаться дальше, покупать новые офисы, нанимать сотрудников и так далее. Но это произойдет не совсем скоро, так что настоятельно советуем сначала разобраться в заказах и том, как они работают, чтобы получать удовольствие от происходящего в игре. Тогда планомерное развитие будет радовать и приносить море положительных эмоций, даже если прибыль будет небольшая.

Разработка

Важнейшим элементом развития в DevTycoon 2 является разработка успешных игр — вы можете совершенно спокойно клепать однотипные проекты, которые никак друг от друга не отличаются, но есть шанс, что они не будут популярны на рынке. Для того, чтобы зарабатывать на своих проектах, нужно тратить время на поиск информации — иногда в новостях рассказывают о высокой популярности той или иной платформы, иногда нужно проявлять находчивость, иногда можно зайти в интернет и почитать гайды по подходящим комплектам жанров и платформ — там есть масса советов от тех, кто играет уже очень давно и хочет поделиться с вами интересными данными. Хотя, конечно, последний пункт немного портит впечатление — проект все же про то, как вы сами будете узнавать всю важную информацию. Но если у вас уже совсем ничего не получается, то можно смело пойти в сеть за советами.

Донат

Естественно, в игре про создание игр, да еще и бесплатной, есть встроенные покупки, как бы это смешно не звучало. Разработчики DevTycoon 2 довольно умело предоставили игроку возможность вложить свои личные деньги и получить удовольствие от более быстрого развития. Вы вкладываете личные деньги, после чего получаете больше виртуальных средств, а дальше просто в ускоренном темпе покупаете новый офис, быстрее развиваете команду и так далее. Конечно, это немного портит ощущение от игры, ведь все удовольствие здесь именно в том, чтобы развиваться, достигать определенных вершин и так далее. Если этот момент убрать, заменив его встроенными покупками, то просто не будет толку в игровом процессе как таковом. Так что если вы планируете вкладывать личные средства, то лучше просто отключите рекламу — это гораздо интереснее и эффективнее, чем просто покупка валюты.

Итог

Не могу сказать, что разработчики удивили каким-то нереальным уровнем игрового процесса или механиками, которых больше нет ни в одной игре. Нет, это вполне стандартный продукт, которые выпускаются буквально каждый день и зарабатывают приличные деньги на тех, кому не хочется долго ждать. Однако бывают и случаи, когда такие вот простые игры приносят удовольствие, позволяя с радостью убивать время в дороге или в ожидании чего-либо. Несложные механики и отсутствие необходимости донатить играют лишь на пользу в данном случае.

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