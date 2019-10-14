Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch

Dragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда платформы Nintendo NX. Прошло два года, и свет увидела консоль Nintendo Switch, а вот обещанная игра добралась до релиза еще через год, да и то лишь на PC, PlayStation 4 и Nintendo 3DS (в Японии).

Сюжет

Поначалу фанаты приуныли, но когда в конце сентября 2019 года, наконец, увидела свет Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition, они поняли, что не зря ждали столько времени: в версию для Nintendo Switch добавили не только множество нового контента, включая оригинальную озвучку и оркестровый саундтрек, но и, фактически, «игру в игре» - 2D Mode, в котором Dragon Quest XI предстанет в классическом 16-битном виде.Главная история не изменилась и рассказывает про юношу, который мирно жил в своей деревне, никого не трогал, но, неожиданно узнал, что является воплощением древнего героя. Ну, раз ты герой – иди карать зло, защищай невинных, ну и спасай мир, заодно. В общем-то, в подобный сюжет мы играли уже десятки раз, никаких откровений ждать от него не следует, да и линеен он словно прямая. Впрочем, это скорее «фишка» серии – минимально отходить от канонов.

Сюжет выстроен таким образом, что нестись галопом по нему от игрока никто не требует: финальная битва никуда не убежит. Зато по пути к ней можно исследовать удивительный и прекрасный мир Эрдреи, выполняя множество побочных квестов, узнавая истории персонажей и получая удовольствие от приключения. Путешествуя, нашему протагонисту удастся собрать разношерстную компанию приключенцев, каждый член которой, по-своему полезен в общем деле. К сожалению, в группу можно взять только четыре персонажа, так что придется выбирать.

Графика и звук

Definitive Edition привнесла в игру отдельное ответвление для каждого из героев: добавились новые заставки, диалоги и даже короткие главы. Интересным бонусом станет возможность посетить миры всех прошлых номерных игр серии.На Nintendo Switch игра выглядит просто отлично, практически не уступая версии для ПК или PlayStation 4 – лишь при непосредственном сравнении одинаковых кадров можно заметить небольшие отличия. По своей стилистике, графика немного напоминает Breath of the Wild, а иногда ловишь себя на мысли, что будто смотришь интерактивный мультфильм. Анимация здесь плавная и качественная, а дизайн персонажей и монстров немного необычен.

К сожалению, в игре присутствует лишь английский интерфейс, что закрывает ее для многих потенциальных игроков. Зато фанаты оценят по достоинству не только английскую озвучку, но и оригинальную японскую, которую добавили в Definitive Edition. Ну а оркестровая музыка здесь просто великолепна.

Что же касается 2D-режима, переключаться в который можно прямо по ходу действия сюжета, зайдя в церковь, то здесь классическая 16-битная графика, сильно напоминающая ранние игры серии, при этом, с более качественными эффектами и большей детализацией. Звук здесь под стать играм той эпохи – midi, и без озвучки диалогов.

Геймплей

Dragon Quest – это серия, которая за несколько десятков лет существования меньше всего отошла от канонов JRPG. Мы все также исследуем мир, правда, теперь персонажи могут прыгать, взбираться в недоступные в классических JRPG места, например, на крыши домов, и даже оседлать лошадей или монстров. В процессе приключения нам могут встретиться 457 видов монстров! Некоторые будут агрессивными, мимо остальных можно будет пройти, не вступая в поединок.

В бою действия проходят пошагово. Каждый персонаж должен выбрать, что ему делать: атаковать, применить магию, использовать вещь из инвентаря или убежать. Можно еще и бегать вокруг монстров, но какой-либо пользы от этого не будет. Управлять второстепенными персонажами можно как вручную, так и доверить это дело компьютеру, а в перерывах между боевками с ними можно даже поговорить, обсудив последние события.

Убивая монстров, мы получаем опыт. Набирая определенное его количество – повышаем уровень. По всем законам жанра нам не дадут распределить параметры самостоятельно – прокачка осуществляется в зависимости от конкретного героя, зато самому можно выбрать навыки, а еще одеть персонажа в экипировку из нескольких сотен видов предметов. Для прохождения всей игры с дополнительными сюжетными ответвлениями, у игрока потребуется 100+ часов.

В 2D Mode – все «улучшения» вроде прыжков или бега вокруг противников убираются, превращая игру в классического представителя жанра: ходим гуськом, сражаемся, видя на экране только противников. Есть тут и существенное геймплейное отличие от базовой версии – монстры в этом режиме на карте не отображаются, а, значит, избежать встреч с ними не получится, а битвы происходят случайно.

Правда, их будет несколько меньше, чем количество монстров, которые встретятся в 3D-режиме. В 2D Mode все пространства будут значительно меньше, и куда дойти в 3D-режиме потребует несколько минут, здесь можно управится и за четверть этого времени. Зато здесь можно будет встретить нескольких уникальных монстров.

Выводы

И без того отличная игра стала еще лучше: помимо дополнительного контента, теперь этой замечательной JRPG можно наслаждаться и в дороге. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – неувядающая классика с новой потрясающей графикой. С другой стороны, 2D-mode – это практически самостоятельная игра, которая просто создана для портативного режима Switch. Уверен, многие захотят пройти это драконье приключение полностью в обоих режимах. Единственным разочарованием для меня стало отсутствие русской локализации, что для любой рпг достаточно весомая проблема.

Автор: Артем Костенко