Обзор Factory Inc. Классная казуальная игра

2019-05-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Factory Inc; [93]
В последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игры, так как для реализации подобных проектов совершенно не нужно тратить много сил и времени. Достаточно взять уже придуманную другими стратегию, использовать ее для создания своей игры с уникальным сеттингом и спокойно запустить проект в релиз.

Примерно так и решили сделать разработчики игры Factory Inc, которые подсмотрели некоторые механики у других разработчиков и сделали свой продукт. Не могу сказать, что это прямо большая проблема — на самом деле брать чужие идеи и делать их даже лучше никто не запрещает. Сегодня мы даже посмотрим на то, что нам предлагает разработчик и почему эту игру можно смело посоветовать даже тем, кто ранее в кликеры не играл и не понимает, как эти механики вообще могут приносить удовольствие. Собственно, давайте начнем.

Геймплей

В плане игрового процесса ничего нового или удивительного заметить вы не сможете — разработчики действительно посмотрели на то, как выглядят подобные игры у других разработчиков и просто взяли их идеи. У нас на экране показана полоса, по которой проходят разные игровые элементы. Камни, чашки и так далее. Пресс их отправляет на специальную платформу, после чего мы спокойно отправляем это все на продажу и получаем деньги, которые потом можно тратить на улучшения.

Стоит сказать, что игровой процесс может и не требует вашего постоянного участия, но довольно часто на экран нажимать вам все же придется. Взамен на нажатия вы будете получать продукты более высокого класса и это очень круто, на самом деле — больше денег получается добыть. Постепенно вам дадут возможность добавить новые элементы на ленту разгрузки, но они не сильно влияют на общую картину происходящего, только нажимать придется чаще.

Донат

Мне очень понравилась реализация доната, которую нам продемонстрировали разработчики игры. Дело в том, что обычно авторы подобных проектов просто показывают массу предложений вкинуть реальные деньги и всячески тормозят развитие виртуального персонажа, чтобы вы могли без труда попотеть и потом потратить реальные деньги. Здесь такого нет — авторы игры не требуют от вас вложения реальных денег. Более того, они разрешают играть без доната вообще, просто иногда будут появляться предложения посмотреть рекламные вывески и если этими предложениями пользоваться, то вы легко можете получить просто тьму бонусов.

Если не хотите и рекламу смотреть, то просто отменяйте ее и играйте так, как вам хочется. Лично мне это кажется достаточно уместным решением, ведь игрока не заставляют тратить свои личные деньги. Если у вас есть такое желание — берите и вкладывайте рубли, если нет — не тратьте.

Итог

Довольно редко подобные игры могут поднять мне настроение или хотя бы немного увлечь. Но, такое случается и эта игра является ярким примером того, что даже простенькая копия уже известных проектов может быть интересной и яркой. Здесь вам и удобные механики по заработку виртуальных денег, и масса вариантов развития своего бизнеса, и отсутствие жесткого доната. Просто бери, играй, получай удовольствие и наслаждайся постепенным развитием своего персонажа. В этом плане игра очень классная и именно по этой причине я могу ее рекомендовать. Если вы тоже хотите что-то простое, понятное и веселое, то самое время загружать и начинать переработку предметов в деньги. Обязательно воспользуйтесь бонусом в виде ускорителя прокачки за просмотр видео — это бесплатно, но бонусов дает довольно много. Осталось только разобраться, как эти бонусы использовать.


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