Обзор Fun Ways to Think 2. Играем в логику

Современная индустрия игр существенно изменилась - теперь разработчики либо делают ААА-проекты с крутой графикой, либо делают простенькие игры для тех, кто хочет просто убить время. Собственно, эта модель позволяет разработчикам не тратить много времени на разработку проекта, что, соответственно позволяет не вкладывать в игру много встроенных покупок. Сегодня мы вот именно о такой игре и поговорим - о Fun Ways to Think 2, которая не требует от вас много времени, не требует вложений денег и позволяет убивать скучное время в метро или ожидании чего-либо. Как пользователь, который постоянно куда-то ездит и проводит много времени в дороге, такая игра является важным продуктом - она не требует вложения средств, не требует много времени на то, чтобы вы поняли как именно играть в Fun Ways to Think 2. Так что, давайте посмотрим что из себя представляет эта игрушка, я расскажу вам все детали и особенности новинки.

Геймплей

Игровой процесс завязан на разгадывали ребусов - у нас есть на экране некий символ и картинка, которая должна вам помочь понять какое слово загадал разработчик. То есть, вам нужно понять какое слово задумали, плюс понять как оно комбинируется с цифрой или буквой на экране и вписать это слово из тех букв, которые выведены снизу. Вам нужно обладать неплохим словарным запасом, плюс логикой и смекалкой, дабы угадывать слова и вписывать их. Снизу указано из скольких букв состоит слово, так что задача у вас более-менее простая, нужно лишь понять комбинацию и вписать ее. Иногда на уровнях уже указаны первые буквы слов или последние буквы, так что разработчик немного упрощает вам задачу. С другой стороны, думать головой придется достаточно активно, без логики и знания слов вы не сможете нормально проходить уровни, а донатить в эту игру не хочется совершенно.

Уровни

Разработчики постарались сделать игру максимально интересной и сложной - постепенно сложность слов увеличивается и уже не так просто их разгадывать. Например, сначала в игре у вас слова по четыре буквы, потом по пять, потом по шесть и так далее. Естественно, это существенно повышает сложность прохождения. Потом добавляют варианты с несколькими словами, что еще больше повышает сложность прохождения. Так что, если вы думаете о том, что игрушка постепенно надоест, то я вас уверяю - не надоест, через некоторое время на разгадку вам понадобится столько времени, что скучать не будет никто. Даже Google.

Донат

В игре есть встроенные покупки, хотя на самом деле никакой необходимости в этом нет. Вы вполне можете играть в игру и не думать о встроенных покупках, так как игра построена на логике и ваших знаниях слов, соответственно, вкладывать денежные средства на покупку подсказок покупать не обязательно. Конечно, реклама внизу экрана есть и если вы решите ее убрать, то придется заплатить немного денег. Если она вам не мешает, то спокойно играйте и не обращайте внимание. Вкладывать деньги стоит лишь в том случае, если вы спешите и не хотите думать о разгадке.

Итог

Игрушка меня сильно порадовала - она простая в понимании, вам не придется много времени тратить на то, чтобы обуздать сложность управления или игрового процесса. Заходите, разгадываете слова, разгадываете ребусы и получаете от этого моральное удовлетворение. Конечно, есть встроенные покупки, но они совершенно не влияют на игровой процесс и можно играть без встроенных покупок. Реклама да, немного напрягает, но если вникнуть в игровой процесс, то можно забыть про рекламу и наслаждаться ребусами в метро или на скучной работе. Ничего лучшего вы просто не сможете найти.