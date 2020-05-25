Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone

Телевизор с большой диагональю дисплея является необходимым элементом в каждой современной квартире. Проблема только в том, что цены на них кажутся чересчур высокими, особенно с учетом актуального курса доллара. Мы взяли на тест модель телевизора Haier LE65K6700UG, который при цене в 68 990 рублей обладает размерами на 65 дюймов с 4K разрешением, встроенным Android TV и поддержкой HDR 10. Но пришлось ли производителю где-то прибегнуть к серьезным компромиссам? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

В комплекте с телевизором Haier LE65K6700UG идет все самое необходимое: пульт ДУ, две AAA батарейки, аудио кабель, съемные ножки, руководство пользователя и гарантийный талон на 2 года.

Внешний вид

Haier LE65K6700UG обладает самым что ни на есть классическим для телевизора дизайном: черная глянцевая панель с соотношением сторон 16:9 и крайне узкими рамками вокруг дисплея.

Телевизор можно установить на две комплектные ножки. Они довольно широкие и находятся друг от друга на расстоянии в 140 см, что обеспечивает высокую устойчивость.

Профиль телевизора выполнен хитрым способом. Сверху толщина равна 3 см, а снизу расширяется до 6 см, при этом края по всему периметру сужены до 1 см, поэтому визуально он кажется еще тоньше.

К количеству доступных разъёмов не придраться. На задней крышке они расположились в двух раздельных зонах. На нижней имеются оптический разъем, RJ45, x3 HDMI, video, левый канал звука и правый канал.

На верхней же части находятся HDMI (ARC), LNB IN, ANT IN, MiniYPbPr, 3,5 мм mini-jack, CI, TF и USB 2.0.

ИК-приемник расположен в левом нижней углу. На нем же имеется небольшой джойстик для управления, в случае если пульт ДУ внезапно разрядится.

Сам пульт выполнен в привычном форм-факторе, но не обошлось и без приятных фишек в виде отдельных кнопок для мгновенного запуска Netflix и YouTube.

За звук отвечают два динамика с суммарной мощностью в 20 Вт. Для встроенных динамиков они играют вполне себе четко и объемно. Также его качество можно дополнительно улучшить, включив в настройках функцию «Объемный звук».

Дисплей

В Haier LE65K6700UG используется тип матрицы Direct LED. Она обеспечивает яркое и контрастное изображение по всей поверхности дисплея с глубоким черным цветом и без заветов. Яркость дисплея составляет 300 нит.Размер дисплея равен 65 дюймам (165 см) при разрешении 3840 x 2160 пикселей. Самое важное в LE65K6700UG так это то, что он поддерживает технологию Upscaling 4K UHD, которая при помощи алгоритмов вытягивает картинку до 4K разрешения. Это большой плюс, учитывая, что далеко не каждое видео на данный момент доступно в 4K.

При просмотре спортивных состязаний или другого динамического контента весь первоначальный темп будет передан точно благодаря частоте обновления дисплея в 60 Гц и времени отклика всего в 8 мс.Телевизор также поддерживает динамический диапазон цветов стандарта HDR 10, поэтому при прохождении свежей игры на PlayStation 4 или просмотре сериала на Netflix картинка будет особенно хороша.

Первое включение

Haier LE65K6700UG работает на базе Android TV и обладает всеми его полезными функциями. При первом включении телевизора будет необходимо совершить несколько основных шагов для его полной настройки: выбор языка, ввести пароль от Wi-Fi и осуществить вход в аккаунт Google. После этого можно полноценно пользоваться телевизором.

В главном меню отображается список из наиболее используемых вами медиаприложений. С коробки на телевизоре доступна большая часть самых популярных в России сервисов: MEGOGO, Netflix, Okko, Билайн ТВ, КиноПоиск HD, Мегафон.ТВ, МТС ТВ, Смотрешка ТВ, Amediateka, ivi, PREMIER, prime video, START и Wink.

При необходимости можете скачать любое нужное приложение из Play Market. От себя посоветуем установить удобный видеоплеер MX Player, диспетчер файлов X-plore и видеосервис для детей YouTube Kids.

В системе доступен объем внутренней памяти в 8 Гбайт, но ее можно расширить подключив внешний накопитель.

По умолчанию дисплей настроен грамотно, но при желании все можно подкорректировать на свое усмотрение в настройках.

Тесты

Haier LE65K6700UG мы тестировали на протяжении трех недель, поэтому можем в подробности рассказать, как он себя показал на деле. При первом запуске система предлагает обновиться до последней версии Android TV. Настоятельно рекомендуем сделать это, чтобы в разы повысить скорость работы системы.Все видеосервисы в телевизоре работают быстро, но шустрее всех оказался Neflix, который способен без промедления воспроизводить сериалы в 4K разрешении. Всему виной модуль Wi-Fi в 5 Гц, способный грузить при максимальной скорости до 6,77 Гбит/сек.

К быстродействию работы YouTube у нас также нет вопросов. Самое главное, что здесь можно смотреть видео в том же 4K. Это прозвучит странно, но сейчас далеко не каждый телевизор со сторонней прошивкой(TizenOS, WebOS и тд) способен воспроизводить видео в аналогичном разрешении.

Чтобы начать играть на телевизоре в PlayStation 4 или другой приставке нужно в правом верхнем углу в разделе «Входы» выбрать нужный порт HDMI. Картинка во всех играх вне зависимости от жанра отличная без ярко выраженного input lag.

Haier LE65K6700UG также поддерживает работу с голосовым ассистентом. Для его запуска нужно нажать на соответствующую клавишу на пульте. Благодаря этому можно быстро найти нужное видео или, например, узнать прогноз погоды.

Встроенная функция Chromecast позволяет транслировать дисплей смартфона на телевизор. С помощью этого можно, к примеру, показать друзьям фотографии и видео с недавней поездки.

Итоги

Haier LE65K6700UG при рекомендуемой цене в 68 990 рублей дает все самое необходимое, чтобы на несколько лет вперед закрыть вопрос о покупке нового телевизора. Он обладает большим качественным дисплеем с поддержкой HDR 10, шустрой оболочкой Android TV, впечатляющим списком настроек, внушительным количеством доступных портов, поддержкой функции Chromecast и голосового помощника.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».