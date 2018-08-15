Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмы

Большинство современных мобильных игр создают без идеи и реализуют весьма плохо. Это не новость, ведь разработчики понимают, что создавать что-то свое дорого и сложно, намного проще скопировать уже готовый продукт и на основе него реализовать свои затеи. Однако, игра Hollywhoot в этом плане очень сильно выделяется, ведь она совершенно не похожа на то, что есть на мобильном рынке. У данного продукта в основе игрового процесса лежит кликер, однако есть сюжет, есть развитие и масса переменных. Вам не нужно тупо сидеть и клацать на экран, нужно еще думать, анализировать и запоминать. Мне игрушка очень сильно понравилась по целому ряду параметров, так что сегодня я принял решение рассказать вам о преимуществах игры. Новинка особенно понравится тем, кто любит данный жанр, но не хочет тратить слишком много времени на изучение виртуального мира и постоянное нахождение в нем.

Геймплей

В основе игрового процесса лежит съемка фильмов — у нас есть небольшая киностудия, которая хочет вырваться в прокат со своими дерзкими задумками. Для этого у нас есть целый один режиссер со своими уникальными характеристиками. Дальше, нужно выбрать тип картины — драма, экшн или хоррор, например, после чего начинаются съемки продукта. Вот тут и вступает пользователь — помимо того, что вы сами выбираете тип картины, нужно нажимать на экран пальцем, чтобы фильм снимался как можно быстрее. Можно ничего не делать, тогда ваш продукт снимут за две минуты реального времени, либо же можно уложиться в 30 секунд и двигаться дальше. В зависимости от успеха картины в прокате, вам будут начислять деньги и вы за эти средства будете развивать свою студию, нанимать новых сотрудников и так далее. Игровой процесс мне очень понравился, это очень круто и увлекательно реализовано.

Улучшения

У каждого нашего сотрудника есть свои очки опыта, которые вы распределяете по трем параметрам. Каждый параметр влияет на качество фильма в определенном жанре. То есть, если вы хотите снимать фильмы про стрельбу, то прокачивайте красный параметр, если хотите делать драму — давите на синий. Конечно, лучше всего улучшать все параметры постепенно, чтобы у вас не возникало проблем с каким-то типом картины в определенный момент. По достижению определенного уровня ваш сотрудник получит крутое обновление внешнего вида и параметром, то есть есть смысл стремиться к активному развитию.

Донат

Я не совсем понимаю, зачем в такой игре вкладывать реальные деньги в покупку виртуальной валюты, в этом же нет ничего интересного. Да, вы можете купить больше золотых монет, быстренько прокачать персонажа и получить потом больше денег за отснятый фильм, но здесь же вся фишка проекта в том, чтобы снимать, расти и улучшаться. Какой смысл сразу достичь успеха и потом потерять интерес к продукту? Да, за донат можно открыть еще студии или слоты для съемок, чтобы получать больше прибыли от картин, но намного интереснее добиться всего самостоятельно.

Итог

Игра мне очень понравилась — очень невероятно простая в понимании, в ней нет никаких сложных механик или вычислений. Вам максимум нужно понять, как характеристики персонажей влияют на качество фильма того или иного жанра, после чего спокойно занимайтесь своими делами и создавайте шедевры. Постепенно фильмы будут приносить больше денег, вам будут ставить более высокие оценки и это увлекательно, на самом деле. Вкладывать средства в донат никак не рекомендую, в этом нет никакого толку — лучше играть самому, получая наслаждение от очередного успеха. Да и выглядит продукт весьма привлекательно.