Обзор Idle Digging. Кликер не кликер

Игровой процесс

Сегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая приносит просто море положительных эмоций и при этом не требует от игрока никаких особых навыков и умений. Вам достаточно правильно распорядиться ресурсами и тогда проект вас вознаградит. Собственно, давайте посмотрим, что же игра нам предлагает и почему она нам так понравилась.

Улучшения

Собственно, игра удивила тем, что играть в нее практически не нужно. То есть, вы просто берете, открываете приложение и смотрите на экран, а ваши работники будут самостоятельно копать землю, прорываясь вглубь земной коры. Ничего делать для этого не нужно — даже нажимать на дисплей. Конечно, вы можете это делать, но, насколько я понял, это ничего не дает вообще. Игрок нужен только для того, чтобы в случае необходимости разбудить рабочего, который решил вздремнуть и для того, чтобы изредка покупать улучшения или смотреть рекламные ролики, получая взамен валюту игровую. То есть, сидеть и кликать по дисплею нет необходимости, что достаточно странно, ведь это кликер, а в таких играх обычно нужно много нажимать на дисплей и так далее. Видимо, разработчики решили нас немного освободить от этой ноши и порадовали возможностью не играть в игру. Разве не этого мы желали от мобильного приложения?

Донат

На протяжении всего игрового процесса у игрока будет всего три параметра для улучшения — вы должны улучшать прибыль, которую ваши рабочие приносят после переработки выкопанной земли, можете улучшать скорость, с которой сотрудники копают, и можете увеличивать количество самих сотрудников. Больше в игре нет никаких улучшений, которые бы позволили вам за виртуальную валюту получить какое-то преимущество или бонус. Есть еще пассивные улучшения, которые получаются сами по себе, вам для этого нужно просто играть и постепенно развиваться. Тогда будут появляться бонусы, которые позволят вам больше получать золота за полученные ресурсы, будут различные украшения для локации и все в таком духе. Вообщем, активных улучшений всего три штуки, что довольно грустно, но зато у вас есть возможность сразу понять, что нужно улучшать, а что — не обязательно.

Итог

Удивительно, но разработчик не давит на игрока встроенными покупками, у вас вообще нет необходимости вкладывать деньги в эту игру. Да, вы можете за реальные деньги купить валюту игровую, чтобы быстрее развиваться, но это максимально глупое решение, так как вы, фактически, будете платить за то, чтобы не играть в игру. Зачем? Намного эффективнее смотреть видео, которое предлагают взамен на золото. Короткий рекламный ролик приносит достаточно много игровой валюты, при этом вы не платите ничего и получаете вполне себе достойное решение для того, чтобы и быстрее развиваться, и не опустошать свой кошелек. Можно за просмотр рекламы получать временные бонусы к силе персонажей, можно получать валюту, сильных персонажей и так далее. Такая реклама даже не разочаровывает, а наоборот мотивирует играть больше и активнее. Это круто, как по мне.

Казуальные игры нужны в двух ситуациях — либо вы хотите получить что-то вроде шутера, чтобы насладиться качественной картинкой и сложным управлением, либо хотите казуальную игру, чтобы убивать время в поездке, например, или когда скучно стоять в очереди. В нашем сегодняшнем случае игра дает нам возможность получить удовольствие от интересного процесса развития без вложения реальных денег. Это круто и если вы правда хотите насладиться чем-то увлекательным, то стоит обратить свое внимание на эту новинку, она того точно стоит.