Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...

Игровой процесс

Игры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и все улучшить, как уже доехал до нужной остановки и можно выходить. Это удобно, приятно и легко — игроку не нужно иметь хорошую реакцию или долго постигать основы игрового процесса. Нет, вы вполне спокойно можете брать и играть даже в том случае, если ранее в такие игры никогда даже не заходили. В этом плане проект крутой и сейчас я расскажу, почему у него много преимуществ помимо этого.

Сюжет

Довольно трудно придумать что-то новое и интересное в жанре, который уже достаточно давно изучен вдоль и в поперек. Разработчики уже давно попробовали все стили, сеттинги, механики и прочие особенности игрового процесса, так что удивить игрока хоть чем-то будет крайне тяжело. Но, такая возможность тоже есть, если придумать что-то необычное и преподнести в привлекательном виде. В игре Idle Mafia, к примеру, упор сделан на экономическую составляющую — денег приходит не так много, как в других играх, и геймера вынуждают ими более правильно распоряжаться. Если вовремя не улучшил подходящий элемент, то потом будешь долго смотреть на то, как твоя прибыль постепенно теряется, хотя могла бы расти и расти. Это крайне полезно в тех ситуациях, так как сразу начинаешь думать о том, как бы правильно вложить деньги, какой элемент лучше улучшить в первую очередь и так далее.

Улучшения

Да, я не видел в мобильных играх сюжета уже очень давно, так что наличие хоть какой-то истории сразу поднимает настроение. Конечно, ожидать каких-то кат-сцен я бы не стал, их здесь просто нет, но вот сюжет в виде прикольных комиксов разработчики реализовали. Более того, они даже интересно выглядят — есть масса колоритных персонажей, стильный дизайн самих картинок, плюс речь и диалоги персонажей подобраны максимально уместно. Сразу складывается впечатление, что занимался сценарием профессионал и он точно умеет делать все правильно. Вопрос только в том, как долго этот сюжет нам будут рассказывать — если он закончится буквально через пару часов игры, то это крайне грустно, если же его растянут на несколько этапов, то разработчики большие молодцы. Хотя, в любом случае за сюжетную составляющую стоит похвалить — такого сейчас практически никто не делает.

Итог

Важнейшим элементом данного жанра игр является процесс улучшения вашего бизнеса и здесь тоже все крайне достойно реализовано. У вашего персонажа есть целый отряд помощников, которые и занимаются разного рода незаконными делами. Например, одни грабят магазины, другие вымогают деньги — активностей масса, прямо как в реальном бандитском мире. Вам же нужно улучшать не только тех, кто занимается разбоем, но и тех, кто доставляет деньги в сейф. Это важный момент, ведь если не вкладывать деньги в промежуточных сотрудников, то вы достаточно быстро заметите проблемы с доставкой средств. Уделяйте внимание всем параметрам вашей цепочки и тогда проблем с заработком не возникнет.

Лично мне игра очень понравилась сеттингом, простым и понятным интерфейсом, плюс отсутствием массы ненужных вам элементов. У вас нет сотни бизнесов, которые нужно развивать и контролировать — игра более скромная в плане масштабов и не требует от вас проводить десятки часов за развитием всех элементов. Кроме того, разработчики совершенно не давят на донат — можно играть спокойно без вложения личных средств и получать от этого тьму положительных эмоций. В этом плане игра очень крутая и если вы давно хотели нечто подобное, то самое время посмотреть, скачать и изучить.