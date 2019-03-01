Обзор Monster Hummer. Шикарный проект

2019-03-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Monster Hummer; [70]
Большая часть современных казуальных игр построены по одной и той же схеме — разработчик просто боре уже готовое решение и делает из него что-то похожее, чтобы не утруждать себя. Все мы понимаем, что создать уникальный игровой проект с качественной монетизацией, продуманным управлением и геймплеем довольно трудно, особенно если речь идет о чем-то более-менее современном, а не про «три-в-ряд». Кому-то удается придумать интересную идею и неплохо ее реализовать, у кого-то это не получается даже приблизительно. Не могу сказать, что у Monster Hummer как-то удалось перевернуть рынок игровых проектов, но эта игра мне хотя бы запомнилась, она уникальная и не копирует наработки других разработчиков. Это очень большая редкость в наше время и именно по этой причине проект и попал на обзор, ведь о нем хочется говорить и рассказывать. Давайте же посмотрим, почему игра мне так зашла.

Игровой процесс

В основе геймплея лежит наш персонаж, который постоянно идет вперед и его ничего не может остановить на своем пути. Точнее, остановить его можно, но для этого нужно просто смотреть, как герой двигается в указанном направлении и сталкивается с врагами. Если же вы хотите пройти дальше и не умереть, то нужно вовремя нажимать на дисплей и тогда наш персонаж будет атаковать противника ударом своей кувалды. Конечно, можно нажать не вовремя и тогда наш герой просто махнет кувалдой, а противник нанесет удар, что не очень приятно на самом деле. Нужно тренироваться, запоминать, как персонаж наносит удар, как двигается кувалда и после этого вам будет гораздо проще и интереснее сражаться с виртуальными врагами. Конечно, с первого раза победить даже в начальных уровнях не получится, но постепенно навыки приходят и тогда сражаться будет гораздо проще. Но, на этом геймплей не заканчивается.

Прокачка персонажа

Постепенно, продвигаясь по уровням, вы будете получать предметы, которые помогают воевать с врагами. Например, персонаж получил шлем и вместе с ним дополнительное очко жизней. Если вы получаете один удар от монстра, то одно очко жизни отнимается. Шлем дает возможность один раз ошибиться и при этом остаться в живых, что крайне полезно. Дальше нам будут давать новое оружие и экипировку, что только упростит прохождение игры, но не нужно думать, что скоро вы начнете парой движений сносить всех на своем пути. Нет, экипировка становится лучше, но и враги становятся сильнее. Баланс соблюден.

Донат

Встроенные покупки в этой игре, естественно, имеются. Но, я не совсем понимаю их смысл, так как разработчик совершенно не подталкивает вас к тому, чтобы тратить свое время и силы на донат. Вы можете потратить деньги и купить золотые монеты, чтобы потом за них приобрести сундук и получить предмет. Однако, аналогичный предмет вы получите, если просто будете играть, получать удовольствие и дойдете до очередного уровня. Суть игры же не в том, чтобы просто получить оружие, а в том, чтобы убить врагов и получить оружие как награду за выполненное задание.

Итог

Игра мне очень понравилась вызовом, который она мне бросает — игрок должен тренироваться, вовремя нажимать на дисплей и только тогда он будет наносить удары точно в цель. Если вы этого не научитесь, то каждый враг будет отправлять вас на экран загрузки уровня. Таких мобильных игр сейчас очень мало, так как аудитория не готова сражаться, она хочет получить от процесса удовольствие и расслабление, тогда как игра требует напрягаться и тренироваться. С другой стороны, если вы фанат подобного, то почему бы не провести несколько часов в бесплатной игре.


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