Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию

В последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практически во всем. И это понятная ситуация, ведь разработчикам куда проще скопировать чужую успешную механику и сделать игру чуточку лучше, чем конкуренты, чтобы привлечь потенциальных геймеров. Однако, в море плагиата иногда удается найти действительно стоящие проекты вроде Paper.io 2, которые позволяют получить массу положительных эмоций от виртуальных баталий и дают те ощущения, которые не удается получить в других играх. Я некоторое время провел в этом проекте, набил руку и теперь могу с уверенностью сказать, что это одна из самых интересных казуальных игр на моем смартфоне. Разработчики смогли реализовать все самые интересные геймплейные элементы, чтобы вам было весело и хотелось сражаться еще и еще. Итак, давайте посмотрим на то, что же умеет эта игра и почему она так хороша.
ГеймплейИгровой процесс довольно простой, но проблема игры в том, что никто вам правил не объясняет и вообще никакого обучения в этой игре нет. Вы просто заходите и попадаете в геймплей, о котором не знаете ровным счетом ничего. Первые минут двадцать я пытался понять, о чем вообще здесь мне хотят рассказать, но потом просто плюнул и пошел в интернет за гайдом. Оказалось, все настолько примитивно, что можно описать правила игры в двух-трех преложениях. Итак, вы начинаете раунд с небольшой площадкой круглой формы. Ваш персонаж — кубик, который двигается и оставляет за собой полупрозрачный след. Если вы сможете объединить этот след в фигуру и соединить это с начальной площадкой, то ваша часть карты станет больше и можно будет двигаться дальше. Вс суть игры в том, чтобы захватывать территорию таким вот образом. Хотя, конечно, не все так просто, как хотелось бы.
Дело в том, что пока вы находитесь в процессе «рисования» фигуры на виртуальном поле, ваш персонаж абсолютно беззащитен. Враг может в любой момент заехать на ваш след и тем самым отрежет персонажа от базы, что означает проигрыш. То есть, нужно очень быстро двигаться и соединять своего персонажа с базой, чтобы враг не смог обсудить вам путь домой. Кроме того, иногда можно кружить на месте и ждать, пока появится противник, чтобы резко напасть на его след и уничтожить захватчика, а потом спокойно забрать и его территорию. Это крайне интересно и требует от вас некой смекалки и опыта, но зато играть максимально увлекательно.
УправлениеРазработчики понимают, что в подобного рода играх довольно трудно реализовать сложное управление, ведь это не даст геймеру возможности играть с удовольствием. Здесь и так нужно постоянно думать о происходящем на экране, продумывать стратегию нападения и строить план победы. Если бы еще управление состояло из нескольких элементов, то вы бы просто не смогли осилить этот порог входа. А так вам нужно просто водить пальцем по дисплею и тем самым перетягивать своего кубического персонажа в нужную сторону. Это не всегда удается так, как хочется, но практика все исправит.