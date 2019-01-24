Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию

2019-01-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Paper.io 2; [16]
В последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практически во всем. И это понятная ситуация, ведь разработчикам куда проще скопировать чужую успешную механику и сделать игру чуточку лучше, чем конкуренты, чтобы привлечь потенциальных геймеров. Однако, в море плагиата иногда удается найти действительно стоящие проекты вроде Paper.io 2, которые позволяют получить массу положительных эмоций от виртуальных баталий и дают те ощущения, которые не удается получить в других играх. Я некоторое время провел в этом проекте, набил руку и теперь могу с уверенностью сказать, что это одна из самых интересных казуальных игр на моем смартфоне. Разработчики смогли реализовать все самые интересные геймплейные элементы, чтобы вам было весело и хотелось сражаться еще и еще. Итак, давайте посмотрим на то, что же умеет эта игра и почему она так хороша.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой, но проблема игры в том, что никто вам правил не объясняет и вообще никакого обучения в этой игре нет. Вы просто заходите и попадаете в геймплей, о котором не знаете ровным счетом ничего. Первые минут двадцать я пытался понять, о чем вообще здесь мне хотят рассказать, но потом просто плюнул и пошел в интернет за гайдом. Оказалось, все настолько примитивно, что можно описать правила игры в двух-трех преложениях. Итак, вы начинаете раунд с небольшой площадкой круглой формы. Ваш персонаж — кубик, который двигается и оставляет за собой полупрозрачный след. Если вы сможете объединить этот след в фигуру и соединить это с начальной площадкой, то ваша часть карты станет больше и можно будет двигаться дальше. Вс суть игры в том, чтобы захватывать территорию таким вот образом. Хотя, конечно, не все так просто, как хотелось бы.

Дело в том, что пока вы находитесь в процессе «рисования» фигуры на виртуальном поле, ваш персонаж абсолютно беззащитен. Враг может в любой момент заехать на ваш след и тем самым отрежет персонажа от базы, что означает проигрыш. То есть, нужно очень быстро двигаться и соединять своего персонажа с базой, чтобы враг не смог обсудить вам путь домой. Кроме того, иногда можно кружить на месте и ждать, пока появится противник, чтобы резко напасть на его след и уничтожить захватчика, а потом спокойно забрать и его территорию. Это крайне интересно и требует от вас некой смекалки и опыта, но зато играть максимально увлекательно.

Управление

Разработчики понимают, что в подобного рода играх довольно трудно реализовать сложное управление, ведь это не даст геймеру возможности играть с удовольствием. Здесь и так нужно постоянно думать о происходящем на экране, продумывать стратегию нападения и строить план победы. Если бы еще управление состояло из нескольких элементов, то вы бы просто не смогли осилить этот порог входа. А так вам нужно просто водить пальцем по дисплею и тем самым перетягивать своего кубического персонажа в нужную сторону. Это не всегда удается так, как хочется, но практика все исправит.

Итог

Стоит понимать, что проект подходит исключительно той аудитории геймеров, которая хочет получить от игрового процесса стратегическую составляющую и возможность состязаться в мультиплеере. То есть, фанаты шутеров или гонок здесь особо удовольствия не получат, так как игра слишком уж простенькая в плане графики и геймплея. Здесь нужно больше думать головой и следовать четкому плану, что не всем по душе. С другой же стороны, если вам подобные мыслительные процессы нравятся, то самое время взять и попробовать. Я почему-то уверен, что вам понравится.

Комментарии:
Смартфон Huawei P30 Pro может получить 1...
Смартфон Huawei P30 Pro может получить 1В сети обнаружились подробности о флагманских смартфонах Huawei P30, которые еще не были представлены офи...
Смартфон Samsung Galaxy S10 запечатлен в...
Смартфон Samsung Galaxy S10 запечатлен вПрофильный ресурс Slashleaks поделился живыми фото и скриншот флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+,...
Moto Z3 с переходом на Android 9 Pie пол...
Moto Z3 с переходом на Android 9 Pie полMotorola начала обновлять Android 9 Pie еще на двух своих телефонах Moto Z3 и Moto G6+. ...
Новая расцветка роботизированного пса Ai...
Новая расцветка роботизированного пса AiКомпания Sony выпустил трехцветную версию своей роботизированной собаки Aibo с двумя оттенками коричневог...
Анонс удивительного смартфона Meizu Zero...
Анонс удивительного смартфона Meizu ZeroКомпания Meizu анонсировала новый телефон под названием «Zero», который не имеет разъема для наушников, п...
Samsung представила первый в истории 15,...
Samsung представила первый в истории 15,Samsung представила первый в истории 15,6-дюймовый 4-дюймовый OLED-дисплей. Экраны будут предлагать HDR, ...
Владельцы MacBook столкнулись с дорогост...
Владельцы MacBook столкнулись с дорогостСогласитесь, сегодня разработчики различных устройств стараются как можно больше уделять внимание дизайну...
Обзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеоре...
Обзор Street Storm CVR-N8810W-G. ВидеореВ наше распоряжение попал Street Storm CVR-N8810W-G видеорегистратор с GPS и Wi-Fi. Помимо этого, новинка...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Honor View 20 128GB. Обзор Honor View 20 128GB.
Обзор Arctic Freezer 34 eSports Edition. Лучше, тише и холоднееОбзор Arctic Freezer 34 eSports Edition. Лучше, тише и холоднее
Обзор Fly View Max. Недорогой смартфон с «чёлкой»Обзор Fly View Max. Недорогой смартфон с «чёлкой»
Обзор DUNOBIL Status Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор DUNOBIL Status Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Digma DCR-310G. Недорогая многофункциональная автомагнитола Обзор Digma DCR-310G. Недорогая многофункциональная автомагнитола
Предварительный обзор Cougar Immersa Pro...
Предварительный обзор Cougar Immersa ProДля подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели прост...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, ...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательная...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательнаяОт казуальных игр мы требуем либо простого и понятного геймплея, который позволит зайти в игру и сразу по...
Предварительный обзор ASUS StudioBook S....
Предварительный обзор ASUS StudioBook S.В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно ...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. Лучши...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. ЛучшиМне всегда нравились японские разработчики своей любовью к деталям и мелочам, на которые обычно все закры...
Предварительный обзор Raijintek Delos RB...
Предварительный обзор Raijintek Delos RBВ последнее время производители компьютерного железа стали активно работать в направлении дизайнерских ре...
Предварительный обзор LucidSound LS41. П...
Предварительный обзор LucidSound LS41. ПИгровые гарнитуры давно перестали быть просто средством передачи звука в уши геймера. Сегодня, если вы хо...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2В последнее время игровых мониторов появилось нереально много и каждый обладает какими-то своими особенны...
Обзор Lemmings. Странная головоломка...
Обзор Lemmings. Странная головоломкаИграть в головоломки на смартфоне то еще удовольствие — иногда разработчик делает слишком сложные уровни,...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая ...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая Сегодня компания Sony официально анонсировала свою новую беззеркальную камеру под названием A6400, котора...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случа...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случаВ казуальных играх геймеры ценят возможность зайти, быстро поиграть и двинуться дальше. Очень небольшая а...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor