Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию

В последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практически во всем. И это понятная ситуация, ведь разработчикам куда проще скопировать чужую успешную механику и сделать игру чуточку лучше, чем конкуренты, чтобы привлечь потенциальных геймеров. Однако, в море плагиата иногда удается найти действительно стоящие проекты вроде Paper.io 2, которые позволяют получить массу положительных эмоций от виртуальных баталий и дают те ощущения, которые не удается получить в других играх. Я некоторое время провел в этом проекте, набил руку и теперь могу с уверенностью сказать, что это одна из самых интересных казуальных игр на моем смартфоне. Разработчики смогли реализовать все самые интересные геймплейные элементы, чтобы вам было весело и хотелось сражаться еще и еще. Итак, давайте посмотрим на то, что же умеет эта игра и почему она так хороша.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой, но проблема игры в том, что никто вам правил не объясняет и вообще никакого обучения в этой игре нет. Вы просто заходите и попадаете в геймплей, о котором не знаете ровным счетом ничего. Первые минут двадцать я пытался понять, о чем вообще здесь мне хотят рассказать, но потом просто плюнул и пошел в интернет за гайдом. Оказалось, все настолько примитивно, что можно описать правила игры в двух-трех преложениях. Итак, вы начинаете раунд с небольшой площадкой круглой формы. Ваш персонаж — кубик, который двигается и оставляет за собой полупрозрачный след. Если вы сможете объединить этот след в фигуру и соединить это с начальной площадкой, то ваша часть карты станет больше и можно будет двигаться дальше. Вс суть игры в том, чтобы захватывать территорию таким вот образом. Хотя, конечно, не все так просто, как хотелось бы.

Дело в том, что пока вы находитесь в процессе «рисования» фигуры на виртуальном поле, ваш персонаж абсолютно беззащитен. Враг может в любой момент заехать на ваш след и тем самым отрежет персонажа от базы, что означает проигрыш. То есть, нужно очень быстро двигаться и соединять своего персонажа с базой, чтобы враг не смог обсудить вам путь домой. Кроме того, иногда можно кружить на месте и ждать, пока появится противник, чтобы резко напасть на его след и уничтожить захватчика, а потом спокойно забрать и его территорию. Это крайне интересно и требует от вас некой смекалки и опыта, но зато играть максимально увлекательно.

Управление

Разработчики понимают, что в подобного рода играх довольно трудно реализовать сложное управление, ведь это не даст геймеру возможности играть с удовольствием. Здесь и так нужно постоянно думать о происходящем на экране, продумывать стратегию нападения и строить план победы. Если бы еще управление состояло из нескольких элементов, то вы бы просто не смогли осилить этот порог входа. А так вам нужно просто водить пальцем по дисплею и тем самым перетягивать своего кубического персонажа в нужную сторону. Это не всегда удается так, как хочется, но практика все исправит.

Итог

Стоит понимать, что проект подходит исключительно той аудитории геймеров, которая хочет получить от игрового процесса стратегическую составляющую и возможность состязаться в мультиплеере. То есть, фанаты шутеров или гонок здесь особо удовольствия не получат, так как игра слишком уж простенькая в плане графики и геймплея. Здесь нужно больше думать головой и следовать четкому плану, что не всем по душе. С другой же стороны, если вам подобные мыслительные процессы нравятся, то самое время взять и попробовать. Я почему-то уверен, что вам понравится.