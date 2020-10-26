Обзор PlayStation 5 появится уже скоро

Все мы понимаем, что несмотря на всю секретность и защищенность информации о приставке PlayStation 5, консоль уже отправилась к представителям профильных СМИ. Вскоре они будут публиковать свои обзоры и некоторые инсайдеры даже заявили, что уже завтра, 27 октября, появятся первые публикации. Возможно, пользователи не смогут получить полные обзоры — будет представлена лишь некоторая информация о продукте. Но, с другой стороны, если вы хотите приобрести себе приставку, но немного сомневаетесь, то стоит присмотреться к этим обзорам, ведь они как минимум дадут полное понимание того, как консоль выглядит. Ожидаем обзоров и надеемся, что производитель действительно разрешит опубликовать обзоры так скоро, почти за месяц до выхода консоли.