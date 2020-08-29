Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую консоль на 600 игр, которая буквально вернулась к нам из прошлого. Встречайте, перед вами Retro Genesis Remix с поддержкой сразу двух платформ – 8 и 16 бит. Все это позволяет вновь насладиться старыми добрыми играми Dendy и SEGA. Давайте детальней изучим данную новинку.

Комплект поставки

Игровая консоль Retro Genesis Remix

Два проводных джойстика

Адаптер питания

AV-кабель

Документация

На момент написания обзора игровую консоль Retro Genesis Remix можно было приобрести приблизительно за 3500 рублей. Поставляется устройство в стилизованной упаковке. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Внешне игровая консоль похожа на старую добрую Sega. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На верхней части устройства размещены функциональные кнопки управления: вкл/выкл и Reset. Здесь же находится слот для картриджа Sega. Если где-то на полках завалялась ваша любимая игра, то можете поиграть в нее. Между кнопками можно увидеть индикатор состояния работы, который при включении загорается красным цветом.

На передней гране консоли расположены разъемы для подключения проводных джойстиков. Для основного джойстика используется левый разъем.

На противоположной гране находится разъем для питания, переключатель J/O и разъем AV выхода. Да, консоль может работать только на телевизорах, которые имеют разъем AV.

На нижней части устройства размещены резиновые ножки, позволяющие устойчиво стоять на установленном месте. Здесь же можно увидеть прорези для вентиляции и переключатель N/P, позволяющий менять сигнал NTSC на PAL и обратно.

Комплектные джойстики проводные и выполнены в привычной форме геймпадов Sega, включающих в себя шесть кнопок действия. Длины кабеля более чем достаточно для комфортной игры.

Как мы уже и сказали, консоль Retro Genesis Remix может работать в паре с телевизорами, имеющие разъем AV. Если большинство современных телевизоров уже давно сменили разъем AV на HDMi, все же предыдущие модели оснащены AV входом, что позволяет играть в игры консоли Retro Genesis Remix на большом экране. Что самое интересное, качество картинки на большой диагонали практически ничем не отличается. Цвета насыщенные и ничего не размывается. Понравилось то, что игры идут в полноценных 50 и 60 Гц. Нет никаких задержек и зависаний.

Retro Genesis Remix поддерживает сразу две платформы – 8 и 16 бит. Это позволило разработчикам добавить в копилку устройства сразу 600 игр. 300 игр 8 бит и 300 игр 16 бит. В нашем распоряжении уже были подобные игровые приставки, однако Retro Genesis Remix побила все рекорды, так как разработчикам удалось собрать в один девайс самые популярные игры того времени. Список довольно большой: игры про Марио, Танчики, Battletoads, Contra, Соник и множество других.

Для удобства разработчики сделали каталог игр раздельными. Для выбора между 16 и 8 бит необходимо нажать кнопку Reset. Все игры распределены по алфавиту, что позволяет быстро найти свою любимую.

Итоги

Подводя итоги по игровой приставке Retro Genesis Remix, следует отметить, что данное решение является идеальным подарком не только для ваших детей, но и для друзей. Если вы застали времена Dendy и Sega, то Retro Genesis Remix позволит вновь вспомнить былое и отдохнуть от современных игр. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, 600 встроенных игр, полноценное воспроизведение игр, система два в одном (игры SMD и NES) и конечно же приятная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. Как нам кажется, Retro Genesis Remix достоин внимание покупателей.