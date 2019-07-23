Обзор Road Trip 2. Необычная гонка

2019-07-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Road Trip 2; [73]
Современные казуальные мобильные игры потеряли всю свою уникальность и интересность — разработчики не придумывают что-то необычное, а просто копируют друг друга в попытке заработать больше денег на максимально простой игре. Road Trip 2 является ярким примером того, что это работает — можно выпустить максимально простенький продукт, который начинен рекламой и встроенными покупками, и быстро заработать денег. Я потратил на данную гонку некоторое время и теперь могу с уверенностью сказать, что для определенной аудитории геймеров новинка действительно будет интересна. Но, конечно, не для всех — если вы хотите очень быстро развиваться и легко покупать новые улучшения для транспорта, то этот проект не для вас. Он построен на основе доната, но давайте поговорим об этом немного позже. А сейчас давайте обсудим управление и геймплей — это тоже довольно важные элементы игрового процесса.

Управление

Разработчики решили не морочить себе голову со сложным управлением и сделали все максимально просто и понятно. Автомобиль, которым мы управляем, едет вперед самостоятельно без вашей помощи — у вас нет функции газа, нет тормоза, нет ничего лишнего. Зато вы можете управлять наклоном автомобиля во время езды или прыжков с трамплинов — можно наклонить авто вперед или назад, для этого есть две виртуальные клавиши. Это, с одной стороны, достаточно удобно — берешь в руки смартфон и играешь, ничего лишнего на экране нет, ничего не мешает и нет необходимости ломать себе пальцы для комфортной игры. С другой стороны, вы не можете как-то гибко управлять своим транспортным средством, так что в определенные моменты, когда вам прямо захочется как-то притормозить или поддать газу, у вас просто не будет такой возможности. Это немного неудобно, так как геймер со временем привыкнет и захочет больше гибкости, а ее не будет.

Встроенные покупки

К сожалению, встроенные покупки здесь занимают важнейшее место, так как продвигаться по автопарку без вложения реальных денег очень тяжело. Например, за успешный заезд удается накопить около 50 золотых монет, и то это очень нужно постараться. Однако, первое улучшение для авто стоит 500 золотых монет, а новая машина — тысяч монет. Получается, что вам нужно наиграть очень много десятков заездов, чтобы банально купить новую версию автомобиля или улучшить то, что уже есть. Это достаточно сложно и неудобно, так как это все же мобильная игра и от нее хочется получать удовольствие, а не ездить по одному и тому же маршруту в течение десятка часов. Так что донат лично я считаю, что в данном проекте слишком уж много доната — он портит ощущение от активных заездов. Кому-то это не мешает, но нужно знать, что игра требует денег.

Итог

Игра довольно интересная и веселая — это главное преимущество, которое я смог заметить. Графика весьма простая и вас она точно не удивит, плюс управление максимально простое. Конечно, если вы хотите очень крутые виражи и физики реального уровня, то данный релиз вам не подойдет — разработчики взяли за основу уже проверенную экономическую стратегию с заездами и сбором бензина на трассе. Вам нужно лишь привыкнуть к управлению, научиться вовремя входить в виражи, прыгать с трамплинов и использовать нитро. Главное понять, что играть в эту игру можно исключительно ради того, чтобы получать удовольствие от самого заезда, а не от прокачки автомобиля или покупки новых авто — здесь довольно трудно накопить средства, чтобы получить хоть что-то новое или мощное. С другой стороны, сейчас аналогичная ситуация заметна буквально во всех условно бесплатных играх.


Комментарии и отзывы Road Trip 2
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