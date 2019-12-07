Обзор Rombica Type-C HDMI. Видеоадаптер для вашего ноутбука

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию видеодаптер Type-C HDMi от компании Rombica, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными и недорогими решениями. Давайте детальней изучим данную новинку.

Согласитесь, большинство современных ноутбуков страдают от отсутствия определенных разъемов, где порой отсутствует разъем HDMi. Однако решение данной проблемы есть. Видеоадаптер Rombica Type-C HDMI позволяет заменить разъем Type-C на HDMi и обеспечить высокую скорость передачи данных. Максимальное разрешение видео составляет 4K (30 Гц).

Металлический корпус устройства позволил существенно увеличить срок службы видеоадаптера и надежно защитить внутренние компоненты.

Стильный дизайн Rombica Type-C HDMI подчеркивает приятная подсветка, которая загорается сразу же после подключения устройства.

Разработчики предусмотрели небольшое отверстие для того, чтобы подвесить видеоадаптер к шнурку.

С помощью данного адаптера вы можете подключить персональное устройство, к примеру ваш смартфон или ноутбук, к телевизору, монитору, либо к проектору с HDMI входом, используя кабель HDMI. Однако есть небольшой нюанс. Подключаемое устройство должно поддерживать передачу видеоизображение через Type-C порт (Alternate Mode).