Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как с каждым годом повышается производительность M.2 накопителей. Нашим сегодняшним гостем стал Seagate FireCuda 530, работающий на интерфейсе NVMe PCIe 4.0 и обладающий скоростью чтения до 7300 Мбайт/сек. В этом обзоре мы проверим, как данная модель ведет себя на деле не только в компьютере, но и консоли нового поколения PlayStation 5.

Комплектация

Seagate FireCuda 530 1Tb SSD поставляется в классической для данной компании упаковке с фирменным оформлением. Внутри нее находятся сам накопитель, несколько стикеров и гарантийный талон.

Внешний вид

Seagate FireCuda 530 среди твердотельных накопителей является самым топовым решением компании. Модель продается в двух вариантах с уже установленным радиатором и без. Как известно, чем выше скорость работы накопителя, тем выше его температура при пиковых нагрузках. В перспективе она может стать причиной снижению срока эксплуатации. Естественно, мы говорим про самые критические случаи перегрева и, в целом, при рядовом использовании m.2 SSD даже без радиатора будет себя чувствовать отлично, но по возможности лучше упросить можно ему жизнь, прикупив простое пассивное охлаждение. Наш тестовый экземпляр не имеет радиатора и все замеры будут производиться без его установки.

Seagate FireCuda 530 существует в четырех конфигурациях на 500 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт. Чем больше объем памяти, тем больше объем данных на него можно перезаписать (TBW): 640 TB, 1,275 TB, 2,550 TB и 5,100 TB.

Накопитель работает на шине PCI Express 4.0 по 4 линиям, которая способна передавать данные со скоростью до 7300 Мбайт/сек. Значение крайне внушительное, особенно учитывая, что оно близкое к предельным возможностям PCI-E x4 чья скорость не может составлять выше 8000 Мбайт/сек.

FireCuda 530 выполнен из черного текстолита в форм-факторе 2280. Его элементы находятся только на одной стороне, поэтому FireCuda 530 можно установить в любой ноутбук при наличии в нем соответствующего разъема.

В Seagate FireCuda 530 используется память Micron 3D TLC NAND, набранная из 176 слоев. В целом, Seagate сейчас является одной из немногих компаний, используемой флеш-память на 176L. В связке с контроллером Phison PS5018-E18 это дает высокий уровень выносливости и надежности накопителя.

К слову, на FireCuda 530 действует 5-летняя гарантия, а также распространяется поддержка службы Rescue Data Recovery Services, которая способна восстановить данные в экстренных случаях.

Установка в PlayStation 5

На данный момент самая актуальная прошивка для PlayStation 5 уже официально разблокировала доступ к разъему под SSD M.2. PS 5 очень придирчива к накопителям, поэтому к ней можно подключить только модели на шине PCI-E 4.0 x4.

Для установки Seagate FireCuda 530 в PlayStation 5 необходимо приподнять крайний угол нижней панели и потянуть ее вправо. Далее достаточно открутить два болтика и вставить накопитель в свое законное место.

После этого можно смело запускать консоль и производить процедуру форматирования. Система определила накопитель со скоростью чтения в 6616,919 Мбайт/сек, что, в принципе, близко к заявленным.

Для проверки качества работоспособности Seagate FireCuda 530, мы перенесли на него свежую игру «Ratchet & Clank: Сквозь миры» и сравнили время ее запуска с оригинальным накопителем консоли. Результаты оказались следующими:
С накопителя — 30.50 секунд;
С консоли — 28.92 секунд;

Софт

Для Seagate FireCuda 530 существует специальная утилита SeaTools. С помощью нее можно посмотреть общее состояние накопителя, текущую температуру и другие его показатели. Здесь же производится обновление драйверов.

Тесты

В роли стенда мы использовали материнскую плату ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI с поддержкой PCI Express 4.0 и установленным процессором Intel Core i5 11600. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

AJA

Anvil

ATTO

Итоги

Seagate FireCuda 530 — один из лучших твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express 4.0 не только для ПК, но и PlayStation 5. У него высокая скорость чтения до 7300 Мбайт/сек, впечатляющий ресурс работы благодаря новому контроллеру Phison PS5018-E18 и флеш-памяти Micron 3D TLC NAND, есть поддержка софта, а также действующая гарантия на 5 лет. Из минусов можно отметить высокую температуру нагрева при серьезных нагрузках, но этот недостаток касается всех накопителей PCI E 4.0. Помочь может лишь установка радиатора.
Комментарии и отзывы Seagate FireCuda 530 1Tb SSD
Обзор Orico M2PF-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KEY…
Обзор Orico M2PF-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KEYС решениями, позволяющими самостоятельно собрать внешний жесткий диск, подобрав не только нужный объем, н…
Выпущены карты памяти CFexpress военного класса Apacer PA32C…
Выпущены карты памяти CFexpress военного класса Apacer PA32CКомпания Apacer представила свои новые карты памяти CFexpress военного уровня, обеспечивающие производите…
FORESEE представила твердотельный накопитель XP1000 емкость …
FORESEE представила твердотельный накопитель XP1000 емкость FORESEE XP1000 представляет собой твердотельный накопитель нового поколения. Он представлен в вариантах н…
Sabrent создает радиатор M.2 NVMe PS5 для своих накопителей …
Sabrent создает радиатор M.2 NVMe PS5 для своих накопителей Компания Sabrent разработала радиатор Sabrent M.2 NVMe PS5 для своих твердотельных накопителей формата M.…
Seagate выпустила серию накопителей Game Drive для консоли X…
Seagate выпустила серию накопителей Game Drive для консоли XКомпания Seagate объявила о выпуске серии накопителей для консолей Xbox. Нового Game Drive Hub для Xbox, …
Ni начала сотрудничать с Seagate для ускоренного развития те…
Ni начала сотрудничать с Seagate для ускоренного развития теКомпания National Instruments и компания Seagate® Technology, мировой лидер в области решений для инфраст…
TEAMGROUP выпускает SSD накопитель T-FORCE CARDEA A440 Pro S…
TEAMGROUP выпускает SSD накопитель T-FORCE CARDEA A440 Pro SВскоре после того, как Sony объявила о последних обновлениях для PS5, игровой бренд TEAMGROUP, T-FORCE…
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска…
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка дискаТестируемые сегодня твердотельные накопители PNY XLR8 CS3040 выполнены в типоразмере М.2 и они поддержива…
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
Обзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждениемОбзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждением
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Обзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/сОбзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/с
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor