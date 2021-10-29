Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как с каждым годом повышается производительность M.2 накопителей. Нашим сегодняшним гостем стал Seagate FireCuda 530, работающий на интерфейсе NVMe PCIe 4.0 и обладающий скоростью чтения до 7300 Мбайт/сек. В этом обзоре мы проверим, как данная модель ведет себя на деле не только в компьютере, но и консоли нового поколения PlayStation 5.

Комплектация

Seagate FireCuda 530 1Tb SSD поставляется в классической для данной компании упаковке с фирменным оформлением. Внутри нее находятся сам накопитель, несколько стикеров и гарантийный талон.

Внешний вид

Seagate FireCuda 530 среди твердотельных накопителей является самым топовым решением компании. Модель продается в двух вариантах с уже установленным радиатором и без. Как известно, чем выше скорость работы накопителя, тем выше его температура при пиковых нагрузках. В перспективе она может стать причиной снижению срока эксплуатации. Естественно, мы говорим про самые критические случаи перегрева и, в целом, при рядовом использовании m.2 SSD даже без радиатора будет себя чувствовать отлично, но по возможности лучше упросить можно ему жизнь, прикупив простое пассивное охлаждение. Наш тестовый экземпляр не имеет радиатора и все замеры будут производиться без его установки.

Seagate FireCuda 530 существует в четырех конфигурациях на 500 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт. Чем больше объем памяти, тем больше объем данных на него можно перезаписать (TBW): 640 TB, 1,275 TB, 2,550 TB и 5,100 TB.

Накопитель работает на шине PCI Express 4.0 по 4 линиям, которая способна передавать данные со скоростью до 7300 Мбайт/сек. Значение крайне внушительное, особенно учитывая, что оно близкое к предельным возможностям PCI-E x4 чья скорость не может составлять выше 8000 Мбайт/сек.

FireCuda 530 выполнен из черного текстолита в форм-факторе 2280. Его элементы находятся только на одной стороне, поэтому FireCuda 530 можно установить в любой ноутбук при наличии в нем соответствующего разъема.

В Seagate FireCuda 530 используется память Micron 3D TLC NAND, набранная из 176 слоев. В целом, Seagate сейчас является одной из немногих компаний, используемой флеш-память на 176L. В связке с контроллером Phison PS5018-E18 это дает высокий уровень выносливости и надежности накопителя.

К слову, на FireCuda 530 действует 5-летняя гарантия, а также распространяется поддержка службы Rescue Data Recovery Services, которая способна восстановить данные в экстренных случаях.

Установка в PlayStation 5

На данный момент самая актуальная прошивка для PlayStation 5 уже официально разблокировала доступ к разъему под SSD M.2. PS 5 очень придирчива к накопителям, поэтому к ней можно подключить только модели на шине PCI-E 4.0 x4.

Для установки Seagate FireCuda 530 в PlayStation 5 необходимо приподнять крайний угол нижней панели и потянуть ее вправо. Далее достаточно открутить два болтика и вставить накопитель в свое законное место.

После этого можно смело запускать консоль и производить процедуру форматирования. Система определила накопитель со скоростью чтения в 6616,919 Мбайт/сек, что, в принципе, близко к заявленным.

Для проверки качества работоспособности Seagate FireCuda 530, мы перенесли на него свежую игру «Ratchet & Clank: Сквозь миры» и сравнили время ее запуска с оригинальным накопителем консоли. Результаты оказались следующими:С накопителя — 30.50 секунд;С консоли — 28.92 секунд;

Софт

Для Seagate FireCuda 530 существует специальная утилита SeaTools. С помощью нее можно посмотреть общее состояние накопителя, текущую температуру и другие его показатели. Здесь же производится обновление драйверов.

Тесты

HD Tune Pro

В роли стенда мы использовали материнскую плату ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI с поддержкой PCI Express 4.0 и установленным процессором Intel Core i5 11600. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

AJA

Anvil

ATTO

Итоги

Seagate FireCuda 530 — один из лучших твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express 4.0 не только для ПК, но и PlayStation 5. У него высокая скорость чтения до 7300 Мбайт/сек, впечатляющий ресурс работы благодаря новому контроллеру Phison PS5018-E18 и флеш-памяти Micron 3D TLC NAND, есть поддержка софта, а также действующая гарантия на 5 лет. Из минусов можно отметить высокую температуру нагрева при серьезных нагрузках, но этот недостаток касается всех накопителей PCI E 4.0. Помочь может лишь установка радиатора.