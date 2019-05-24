Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучником

Игровой процесс

Достаточно часто мне на глаза попадаются мобильные игры, которые выглядят интересно, но потом оказывается, что они ужасны и рекомендовать их точно нельзя. Сегодня речь пойдет именно о такой игре — Stickman Epic Archery лишь кажется увлекательной, но если провести в ей хоть немного времени, то все становится на свои места. Собственно, давайте поговорим о том, почему эта игра кажется мне просто отвратительной и не стоит потраченного времени и сил.

Донат

Геймплей Stickman Epic Archery основан на достаточно простых и понятных элементах, к которым вы очень быстро привыкните. У нас есть персонаж, который стоит на небольшой платформе и ходить по ней он не может. Аналогичным образом в игре расположены другие персонажи, по которым нужно стрелять из лука — они тоже не могут двигаться и вы можете максимально точно по ним стрелять. Далее, вам нужно прицелиться, выбрать направление для атаки и силу, с которой персонаж натягивает тетиву. После этого производится выстрел и если вы все сделали правильно, то стрела пронзит противника и тот будет повержен. В ответ по вам тоже будут лететь стрелы и если вы хотите не умереть под шквальным огнем, то стоит максимально быстро целиться и стрелять, чтобы враг просто не успел нормально по вам попасть. Собственно, это и есть весь игровой процесс — не шибко весело и разнообразно.

Управление

К сожалению, встроенные покупки довольно здесь реализованы ужасно. Во-первых, разработчики просто постоянно предлагают игроку потратить свои деньги на разного рода аттракционы, чтобы покрутить рулетку или что-то в таком духе в обмен на игровые бонусы. Вам это будет совершенно не интересно, но игра постоянно показывает подобные сообщения и это просто выносит мозг. Также нам будут просто постоянно показывать рекламные баннеры и рекламные видео длинной в 30 секунд, даже когда вы просто закончили раунд и планируете пройти дальше. Разработчики не спрашивают вашего разрешения и сразу запускают в ход рекламный баннер, что дико бесит. Почему в игре, в которой и так тьме рекламы, я должен еще по 30 секунд личного времени тратить на просмотр совершенно бесполезных роликов? Это минус проекта, который многим испортит настроение, особенно если вы привыкли играть в проекты с хорошей монетизацией.

Итог

Человек, который продумывал управление для данной игры, явно не особо думал над тем, чтобы игроку было удобно и комфортно. Во время обучающего уровня вам покажут, что персонаж берет в руки лук и натягивает его. Вы должны просто нажать пальцем на фигурку персонажа, потянуть ее в сторону от тетивы и персонаж натянет эту самую тетиву с нужной силой. Вот только очень часто персонаж стоит почти на краю экрана и вам банально нет пространства, чтобы вести пальцем. И тут оказывается, что тянуть можно не только по персонажу, но и в любой другой части экрана. Это совершенно невыносимо и если вы хотите играть долго, то сразу запасайтесь успокоительным.

Изначально игра Stickman Epic Archery мне очень понравилась своим стилем, простотой и понятностью, легкой графикой и отсутствием каких-либо серьезных недостатков. Но, когда начинаешь играть активно и проводить здесь минут по десять, то все эти недостатки уже сыплются на голову и не дают спокойно получать удовольствие от геймплея. Постоянные рекламные ролики, плохо настроенное управление, довольно простые уровни и скучные боссы — это все портит игру, которая могла быть интересной и увлекательной. Возможно, если убрать рекламу и играть на планшете, вы получите долю наслаждения, но оно того не стоит.