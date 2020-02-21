Обзор TP-LINK Deco E4 (2-pack). Домашняя Mesh Wi-Fi система

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию домашнюю Mesh Wi-Fi систему, которая обеспечит каждый уголок вашего дома или квартиры стабильным интернетом. Встречайте, перед вами TP-LINK Deco E4 (2-pack). Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

TP-LINK Deco E4 (2-pack)

Адаптер питания (2 шт.)

LAN-кабель

Документация

Устройства поставляются в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данной системе. В нашем распоряжении комплект из двух модулей, которые идеально подойдут для частного дома, либо больших квартир, где обычные роутеры не могут охватить всю площадь помещений. Комплектация включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Начнем с того, что в нашей лаборатории уже успела побывать модель Deco M4 , которая отлично показала себя в работе. Также как и M4, TP-LINK Deco E4 состоит из двух модулей, что позволяет организовать бесшовный беспроводной доступ к сети.

Оба модуля, по своему дизайну, совершенно идентичны друг другу. Корпус выполнен из прочного пластика в белом цвете. Благодаря цилиндрической форме и относительно небольшим габаритам, устройство сумеет вписаться в интерьер любой комнаты. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди красуется логотип компании производителя.

На противоположной стороне можно увидеть сразу 2 LAN-порта.

Сверху находится индикатор состояния работы и отверстия для вентиляции.

Снизу разместились четыре резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения. Здесь же находится кнопка Reset и разъем для подключения питания.

TP-LINK Deco E4 может работать в трех режимах: роутера, усилителя Wi-Fi сигнала и точки доступа. Кроме того, устройство поддерживает Amazon Alexa и IFTTT. Благодаря тому, что в комплекте поставки сразу два модуля, пользователям дается возможность организовать в своем доме бесшовный беспроводной доступ к сети интернет (Mesh сеть).

Так как в нашем доме уже создана Mesh сеть при помощи предыдущей модели Deco M4, настроить TP-LINK Deco E4 будет еще проще. Для этого необходимо лишь добавить новые модули к основной Mesh-сети при помощи специального мобильного приложения Deco.

Первый модуль TP-LINK Deco E4 мы разместили на цокольном этаже, а второй установили на кухне, в соседней комнате от основного модуля Deco M4, который расположен в зале, рядом с источником сигнала интернет.

Для подключения необходимо запустить приложение на своем смартфоне и перейти во вкладку с добавлением новых модулей Deco, после чего найти модель TP-LINK Deco E4 и нажать на данный значок.

После проделанного, останется лишь следовать по подсказкам, которые будут появляться на экране вашего смартфона и дождаться пока система автоматически настроит и подключится к вашей домашней сети.

Говоря о самом приложении, следует отметить, что данный инструмент очень удобен и прост в обращении, что позволяет разобраться в работе и настройке устройств даже самым неопытным пользователям. Вам не придется прописывать различные IP-адреса и тому подобное. Умная система все сделает за вас, необходимо лишь знать пароль от свое сети интернет.

Кроме того, пользователи могут создать гостевую сеть, блокировать нежелательных пользователей, установить родительский контроль и даже выставить приоритетные устройства, к примеру ваш рабочий ПК.

Если вы хотите ограничить своего ребенка от постоянного просмотра мультфильмов через смартфон, то достаточно будет просто ограничить доступ в интернет и задать определенный временной интервал, что позволит закрыть доступ к тем или иным ресурсам. Все это позволяет создать в своем доме свои условия для работы в сети Интернет. Данная система работает сразу в двух диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц. При необходимости есть возможность отключить тот или иной диапазон.

Теперь о самом главном – скорости работы. Тесты проводились в частном, двухэтажном доме с цокольным помещением. Подключен высокоскоростной интернет с заявленной скоростью 1 Гбит/с. На практике данный показатель редко превышает отметку в 250-300 Мбит/с. В среднем, на выходе мы получаем напрямую по проводу скорость от 100 до 200 Мбит/с. От этих цифр и будем отталкиваться.

Благодаря тому, что у нас уже было 2 модуля TP-LINK Deco M4, при помощи еще двух Deco E4 удалось свести к нулю мертвые зоны во всех комнатах. Прохождению сигнала не помешали и бетонные перекрытия. Благодаря Mesh-сети никаких потерь сигнала при переходе с этажей не наблюдается. TP-LINK Deco E4 помог организовать доступ к сети интернет даже снаружи дома.

Итоги

Особенности

Тип: Wi-Fi система

Стандарт беспроводной связи: 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц

Поддержка MIMO

Макс. скорость беспроводного соединения: 1167 Мбит/с

Защита информации: WPA, WPA2

Скорость портов LAN: 100 Мбит/сек

Режим репитера (повторителя)

Гостевая сеть

Поддержка IPv6

Межсетевой экран (FireWall)

NAT

SPI

DHCP-сервер

Поддержка Dynamic DNS

Web-интерфейс

Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном устройстве предусмотрена технология 11ac Wave 2 MU-MIMO, что обеспечивает плавную передачу изображения в онлайн-играх и потоковых видео в высоком разрешении 4К. Понравилось то, к данной системе можно подключить и при этом организовать непрерывное соединение до 100 устройств. На момент написания обзора к системе было подключено более 10 устройств: смартфоны, планшет, ПК, ТВ, умные переключатели и многое другое. Скорость подключения к интернету оставалась без всяких потерь сигнала и качества связи. Результаты замера скорости следующие:Подводя итоги по домашней Mesh Wi-Fi системе TP-LINK Deco E4, следует отметить, что перед нами идеальное решение для того, чтобы организовать в своем доме доступ к интернету без особых потерь качества связи и полностью устранить мертвые зоны. Кроме того, вы легко сможете использовать данное решение даже в небольших квартирах. В отличии от обычных роутеров вам не придется тратить время на длительную настройку устройства. TP-LINK Deco E4 автоматически сумеет выставить оптимальные настройки для вашей сети в считанные минуты. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, добавление дополнительных модулей на каждом этаже, интернет-соединение до 1 Гбит/с, управление при помощи мобильного приложения, отличный функционал, хорошая начинка и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, TP-LINK Deco E4 достоин внимания покупателей.